Adskillige borgere i og omkring Aalborg er i øjeblikket uden varme i deres boliger.

Det oplyser Aalborg Forsyning.

Selskabet meddeler, at der er sket et 'akut brud på varmeforsyningen'.

Bruddet rammer borgere i Gug, Visse, Sønder Holm, Sønder Tranders, Kærby og Frydendal, hvor der samlet set bor tusinder af mennesker.

Om alle borgere i bydelene er ramt, vides ikke.

»Derfor er varmen afbrudt på nuværende tidspunkt,« lyder det.

Problemet blev rapporteret klokken 10 – og er altså ikke løst på nuværende tidspunkt.

Aalborg Forsyning tilføjer, at der arbejdes på højtryk for at løse problemerne.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Aalborg Forsyning.