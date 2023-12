Aalborg Universitetshospital vil spare deres plantebaserede menu væk i en større sparerunde.

Og det er ikke en beslutning, der falder i god jord hos Dansk Vegetarisk Forening. Tværtimod.

»Vi er dybt forundrede over det. Det sidste, man bør spare på, er maden for patienter. Hvad forestiller de sig egentlig, at man skal gøre som veganer?,« siger generalsekretær i foreningen, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Onsdag kom det frem, at den veganske mad blandt andet kommer til at ryge, når det nordjyske hospital fra 2024 skal spare et trecifret millionbeløb.

Rune-Christoffer Dragsdahl er klar til at trække hospitalet i retten, hvis de ikke omgør beslutningen.

Står det til Dansk Vegetarisk Forening, er den beslutning dog »helt skør.«

»En ting er, at man kan få tilbuddet om vegansk mad, en anden ting er de veganere, der bliver indlagt. De har også ret til at få mad,« siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

B.T. har foreholdt Aalborg Universitetshospital kritikken fra foreningen. I et skriftligt svar oplyser Eddi Hvid, chef for Måltider og Ernæring på Aalborg Universitetshospital, om beslutningen:

»Aalborg Universitetshospital har skullet finde 260 millioner kroner, og derfor er alle afdelinger blevet bedt om at byde ind for at finde det mål. Deriblandt indgår også Måltider og Ernæring, og vi har som konsekvens af dette valgt at ændre i den tilbudte menu til patienterne, da det er vurderet, at det har relativt lille betydning for behandlingen af vores patienter, at vi nu ikke tilbyder en decideret vegansk menu særskilt, mens vi stadig har et vegetarisk tilbud til vores patienter,« siger han.

Hvad er en veganer? – Veganere lever på samme måde som vegetarer af en plantebaseret kost, men de udelukker alle former for animalske produkter fra deres livsstil. – Dette inkluderer kød, fisk, skaldyr og fjerkræ som hos vegetarer, men også æg, mælkeprodukter, honning, læder, pels, uld og produkter, der er testede på dyr.

Hvad har I tænkt jer at gøre, når veganere bliver indlagt i forhold til kost?

»Vi forsøger altid at indgå i en dialog med vores patienter om særlige ønsker, og derfor forventer vi også, at vi i fremtiden kan tilbyde veganere et måltid mad, som de ønsker at spise, når de er indlagt på vores Aalborg Universitetshospital. Vi har fortsat et vegetarisk tilbud, så vi forventer fortsat at kunne tilbyde et godt, sammensat måltid, som veganere også kan spise.«

Truer med retssag



For Dansk Vegetarisk Forening er det en principiel sag, at man som veganer skal have mulighed for at få tilbudt et plantebaseret måltid. Derfor håber man, at Aalborg Universitetshospital vil genoverveje den grønne sparekniv.

Og hvis ikke det bliver tilfældet, er foreningen klar til at tage sagen op i retten, forklarer Rune-Christoffer Dragsdahl.

»Man kan ikke byde veganere, der bliver indlagt, det her. Jeg håber, at det bliver lavet om. Hvis ikke, så er der ret stor sandsynlighed for, at vi ses i retten,« siger generalsekretæren resolut.

Det er ikke første gang, at foreningen har lagt sager an i forbindelse med retten til vegetarisk eller vegansk mad.

Sidste år stævnede foreningen sammen med en nordjysk familie Jammerbugt Kommune, fordi kommunens daginstitutioner ikke tilbyder vegansk mad. Den retssag går i gang 11. januar ved Retten i Hjørring, skriver DR.

Aalborg Universitetshospital ønsker ikke at kommentere på en eventuel retssag, før det bliver en realitet.