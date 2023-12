Aalborg Universitetshospital skal spare et trecifret millionbeløb i 2024.

Og det kommer blandt andet til at gå udover veganerne.

Det skriver DR Nyheder.

For sparekniven rammer også sygehusets køkken, hvor man således har valgt den veganske menu fra.

Det skyldes dog andre ting end blot beløb:

»Vi kan ikke give patienterne den tilstrækkelige ernæring med vegetabilske proteiner alene. Der er nogle essentielle aminosyrer, som simpelthen ikke er til stede i den rent veganske kost,« siger Eddi Hvid, chef for Måltider og Ernæring på Aalborg Universitetshospital, til mediet.

At patienter, der har valgt at leve plantebaseret, nu ikke kan få tilbudt et vegansk måltid fra sygesengen har fået Susanne Flydtkjær, medlem af det nordjyske regionsråd for Enhedslisten, til at råbe op.

»Veganerne er som patientgruppe stærkt voksende, og så kan det jo ikke være rigtigt, at man ikke kan tilbudt få vegansk mad på hospitalerne,« siger hun til DR Nyheder.

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening lever tre procent af danskerne, hvilket svarer til cirka 180.000 personer, vegetarisk. Herunder er en del af disse veganere.