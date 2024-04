Det er normal kutyme, at nogle medarbejdere får gaver til jul og påske af deres arbejdsgiver.

Men i år ser GaveFabrikken, landets største gaveleverandør, en tendens, de aldrig har set før.

Efterspørgslen for gaver til medarbejdere på Store Bededag har nemlig aldrig været større – og tilsyneladende ønsker virksomheder at markere den aflyste fridag med en gave til medarbejderne.

Det oplyser GaveFabrikken til B.T.

»Vi plejer at gå ned i kadence efter påske, fordi vi skal forberede vores absolutte højsæson, julen. Gennem nogle år har vi set, at flere arbejdspladser ønsker at drysse lidt medarbejderforkælelse ud i foråret,« siger GaveFabrikkens stifter, Nikolai Kiim, og fortsætter:

»Men det er første gang nogensinde, at vi har fået forespørgsler på gaver til Store Bededag. En enkelt kunde spurgte endda, om vi leverede hveder.«

Virksomheden understreger, at niveauet for efterspørgslen på ingen måde matcher jul eller påske.

Ved sidstnævnte højtid sendte GaveFabrikken eksempelvis 70 tons påskeæg afsted til medarbejdere, som var bestilt af virksomheder.

Alligevel mener GaveFabrikken, at det er påfaldende, hvor meget den aflyste fridag trods alt har betydet for nogle.

»Enkelte virksomhederne har angiveligt valgt at holde fast i helligdagen, mens andre bare gerne vil hygge lidt om medarbejderne, når dagen oprinder,« siger Nikolai Kiim.

Og hvilke gaver er det så, der hitter?

Hos GaveFabrikken er det primært forkælelse i form af delikatesser og drikkevarer. Men der er også bestilt køkkengrej og træningsudstyr, lyder det.

Store Bededag falder i år 26. april.

Men modsat de tidligere år er det altså ikke længere en helligdag.

Det er dog stadig en dag, som kirker eksempelvis anvender til konfirmation. Det har fået nogle kirker til at opfordre til en pjækkedag.

