Hvis du er en af de nordjyder, som snart skal have tredje stik, er der godt nyt.

Fra onsdag 15. december kan du nemlig blive vaccineret ved et nyt stort vaccinationscenter i Shoppen i City Syd, hvor den private udbyder Carelink vil stå klar med vaccinationer.

»Vi er meget glade for, at vi er blevet vist den tillid at få lov at hjælpe Region Nordjylland med at udbrede vaccinerne til borgerne i regionen,« forklarer Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink og fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi sammen får gjort det så let og bekvemt for alle at blive vaccineret, da det er hævet over enhver tvivl, at det er det, der skal til, hvis vi skal have vores liv tilbage uden restriktioner. Vi er klar og glæder os til at komme i gang så hurtigt som muligt.«

Region Nordjylland har indgået samarbejde med den private udbyder, så nordjyderne hurtigt og effektivt kan få deres tredje stik.

Carelink er leverandør til sundhedssektoren, og de står blandt andet for både test- og vacinationssteder i andre danske regioner.

Der vil være drop-in vaccination til folk over 18 år, som har fået deres invitation til tredje stik i enten e-Boks eller med et brev fra Sundhedsstyrelsen, både onsdag og torsdag. Herefter skal man bestille tid på vacciner.dk, da det fra fredag ikke er muligt at dukke op uden tidsbestilling.

Om tredje stik Mange danskere inviteres til deres tredje stik nu

Invitationen til tredje stik kommer fra Sundhedsstyrelsen lidt inden, der er gået seks måned fra det andet stik

Herefter vil man kunne modtage en vaccine på enten et vaccinationscenter eller ved en praktiserende læge

Regionens coronahotline kan kontaktes på telefon 97 64 84 63, og ellers vil man kunne finde mere information på den praktiserende læges egen hjemmeside

På www.rn.dk/vacciner er det muligt at finde en liste over praktiserende læger, som tilbyder vaccinationer Kilde: Region Nordjylland

Carelinks indsats skal være med til at gøre, at Region Nordjylland opnår sin del af det nuværende mål om at vaccinere 500.000 mennesker ugentligt i Danmark. På Twitter skriver Region Nordjylland, at man regner med at vaccinere 17.000 nordjyder hver uge efter det nye samarbejde.

Du skal dog forvente lid kø de første to dage, da der formentligt vil være lav kapacitet, men alligevel regner man i Region Nordjylland med at nå målet.

»Vi regner med at nå 50.000 vaccinationer fra slutningen af næste uge, når vi medregner både Carelink og vaccinationerne ude hos de praktiserende læger. Det svarer til Nordjyllands andel af de 500.000 ugentlige vaccinationer på landsplan,« forklarer Anders Cinicola, chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Der vil løbende komme flere tider på vacciner.dk, og derfor er opfordringen fra Region Nordjylland, at man holder øje de kommende uger.

Deuden skriver Region Nordjylland på Twitter, at der efter onsdagens pressemøde var 43.344 bookinger til vaccination – tirsdag i samme tidsrum var der 20.670 bookinger og mandag 19.162 tider i tidsrummet.