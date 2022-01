Flere partikammerater og politikere var lynhurtige til at slå ring om ham.

3Fs formand, Per Christensen, gik fredag på Facebook og forklarede og undskyldte, at han i årevis har bedraget flere kvinder og deres familier. Det skete, kort før B.T. fredag aften afslørede hans dobbeltliv, og at Per Christensen har udnyttet sin position til sit bedrag.

B.T. fik i flere Facebook-opslag voldsom kritik af blandt andre Venstre-profilen Jan E. Jørgensen, den socialdemokratiske folketingskandidat Lars Werge og DSU-formand Frederik Vad Nielsen for at snage i den magtfulde 3F-formands privatliv.

»Du bør hyre en advokat og anmelde dem (B.T. red.) for at krænke dit privatliv. Det lyder klart, som om B.T. har brudt straffeloven,« skrev Jan E. Jørgensen før han havde læst B.T.s artikel.

Efter Jan. E. Jørgensen havde læst artiklen, hvor det blotlægges, at Per Christensen har brugt sit formandskab i sit spind af løgne og har brugt en 3F-lejlighed til sit bedrag, fik piben mildest talt en anden lyd fra Venstre-profilen.

'Korrektion', skrev Jan E. Jørgensen nu på Facebook og fortsatte:

»Da jeg skrev min kommentar, havde jeg af gode grunde ikke læst artiklen i B.T., da den endnu ikke var lagt op. Jeg har ingen lyst til at forsvare Per Christensen, der lyder som et dumt svin i klasse A. Men hvis beskyttelsen af privatlivets fred kun dækker folk, der har et pænt og ordentligt privatliv, som ingen ville gide skrive om, så er den jo intet værd.«

Per Christensen levede i årevis et vildt dobbeltliv med to faste partnere samtidigt, som ikke anede, at forbundsformanden havde flere forhold. Han anvendte både en 3F-lejlighed og 3Fs advokat til henholdsvis at få kvinderne til at tro, at han levede alene og for at hans hemmelighed ikke skulle blive offentligt kendt. Foto: Henning Bagger Vis mere Per Christensen levede i årevis et vildt dobbeltliv med to faste partnere samtidigt, som ikke anede, at forbundsformanden havde flere forhold. Han anvendte både en 3F-lejlighed og 3Fs advokat til henholdsvis at få kvinderne til at tro, at han levede alene og for at hans hemmelighed ikke skulle blive offentligt kendt. Foto: Henning Bagger

Og videre:

»Så spørgsmålet er, om hans handlinger tilhører det private eller det offentlige. Er der noget i sagen, som eksempelvis vedrører hans virke som forbundsformand? Det ser umiddelbart sådan ud, hvis oplysningerne om hans leje af 3F-lejligheden er korrekte.«

3F-lejligheden bestyres af en fond, hvor fire ud af de fem bestyrelsesmedlemmer er fremtrædende ansatte i 3F. Ifølge fondens vedtægter udlejes lejligheden kun til 'værdigt trængende chauffører.'

Men Per Christensen har i mindst et tilfælde fået adgang til lejligheden, som han brugte til at dække over sit dobbeltliv.

En af de kvinder, der er blevet ført bag lyset af Per Christensen, er også blevet kontaktet af 3Fs advokat og Per Christensens personlige ven Peter Giersing, i hvad hun oplevede som et forsøg på at få hende til at afholde sig fra at fortælle sin historie offentligt. Kvindens udlægning bestrides af både Per Christensen og Peter Giersing.

Jan E. Jørgensen er ikke den eneste, der først slog ring om Per Christensen for kort efter at trække støtten efter at have læst B.T.s artikel.

Socialdemokraten Lars Werge skrev først:

»Kære Per. Jeg sender de varmeste tanker til dig som støtte forud for, hvad der ser tungt ud. Dine politiske og faglige visioner bliver ikke rokket en tøddel i min bog, kammerat.«

Så fik Lars Werge læst B.T.s artikel og skrev et nyt opslag på Facebook:

»Jeg begik en fejl fredag, da jeg sendte en bemærkning afsted til 3Fs forbundsformand Per Christensen (...). Senere læste jeg artiklen på bt.dk, og så slettede jeg min kommentar. For jeg fortrød den – min sympati ligge hos de kvinder og pårørende, der er ofre i denne sag. Jeg undskylder fejlen.«

Lignende toner lyder fra DSU-formand Frederik Vad Nielsen, der også trækker sin støtte til den magtfulde fagboss tilbage i et opslag på Facebook:

»Jeg var for hurtigt,« skriver DSU-formanden.

På Facebook beklager Per Christensen over for de kvinder, han har svigtet.

»Jeg angrer dybt, at jeg lod mit svigt og løgnene komme så langt ud, som jeg gjorde. Jeg er meget ked af og kan se, at jeg har forvoldt meget smerte og vrede hos mennesker, der stod mig allernærmest,« skriver han.

Per Christensen skriver desuden i sit opslag på Facebook, at han nu har søgt professionel hjælp.

»Jeg ønsker at blive en bedre udgave af mig selv,« skriver han i opslaget.

3F har nu indkaldt til krisemøde om sagen.