Stikvåben, potenspiller og narko.

Omfanget af illegale varer, der forsøges indsmuglet til Danmark, er enormt.

Det viser en ny opgørelse fra Toldstyrelsen.

Alene i 2021 registrerede Toldstyrelsen knap 10.000 sager med forsøg på indførsel af varer, der er enten er ulovlige, sundhedsskadelige eller kræver specielle tilladelser.

Eksempelvis dopingmidler, narkotika, cigaretter og våben.

Blandt andet blev der sidste år fundet 12.000 viagra-piller på en togpassager.

Yderligere blev der fundet 186 kilo narkotika i en varevogn ved den dansk-tyske grænse.

Tolderne forhindrede også et forsøg på at indsmugle ti millioner cigaretter i en lastbil i Rødbyhavn.

»Tallene for 2021 viser, at vi har en effektiv kontrol af varer, der er på vej ind i Danmark. Det er vigtigt for at sikre, at afgifterne er betalt, men også at der ikke indsmugles våben, narkotika og andre ulovlige varer til Danmark,« siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Størstedelen af de registrerede sager om forsøg på indførsel af illegale varer findes på våbenområdet.

I 2021 var der i alt 3.900 våbensager, hvilket svarer til 40 procent alle beslaglagte, illegale varer.

Våben dækker over alt fra kastestjerner, knojern, stikvåben og peberspray, der alle er ulovlige at indføre i Danmark.

Selvom antallet af våbensager generelt er faldet de seneste år, understreger Skattestyrelsens kontroldirektør, Michael Lund, at våben stadig er et område, der har høj prioritet.

»Det er tilfredsstillende, at antallet af våbensager falder, men de knap 4.000 sager vidner om, at der stadig er mange, der køber våben uden at kende til reglerne, så budskabet tåler at blive gentaget,« siger han i pressemeddelelsen.

Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Kontrollen ved grænsen sker i et samarbejde med en lang række myndigheder, herunder politiet, Skattestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

»Omfanget af sager understreger dog samtidig, at der er behov for, at vi fortsætter kontrolindsatsen i samarbejde med de øvrige myndigheder,« siger skatteminister Jeppe Bruus.