»Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at han kunne blive så syg af en virus. Hans lunger klappede nærmest sammen.«

Sådan lyder det fra en følelsesladet Christina Evers Wessel, der er mor til Elias på to år.

I midten af august bliver Elias alvorligt syg – og på blot ét døgn går familien fra besøg hos lægen, til lægevagten og til sidst på Skejby Sygehus.

To uger senere er Elias endnu ikke helt rask.

Da Elias blev syg, måtte familien forbi både læge, lægevagt og Skejby hospital. Foto: Privatfoto Vis mere Da Elias blev syg, måtte familien forbi både læge, lægevagt og Skejby hospital. Foto: Privatfoto

»Til at starte med tænkte vi, at han 'bare' var almindeligt syg. Men vi finder hurtigt ud af, at det er så alvorligt, at han faktisk er i livsfare,« siger Christina Evers Wessel.

»Det er gået så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med i, hvad der sker. Vi har aldrig prøvet noget lignende.«

Christina Evers Wessel fortæller, at sygdomsforløbet startede som så mange andre virussygdomme. Med feber, hoste og snot.

Han bliver kørt akut ned på operationsstuen hvor det viser sig, at der er gået hul på begge lunger. Han bliver efterfølgende lagt i respirator. Christina, mor til Elias

Men som dagen skred frem, blev symptomerne værre. Og på hospitalet udvikler sygdommen sig hurtigt så grelt, at Elias må opereres akut i lungerne.

»To dage efter indlæggelsen bliver en sygeplejerske opmærksom på, at Elias er hævet ved kravebenet. Hun reagerer hurtigt, og kort efter står der 15-20 mennesker på stuen, og han bliver kørt akut ned på operationsstuen,« fortæller Christina Evers Wessel.

»Det viser sig, at der er gået hul på begge hans lunger. Han bliver efterfølgende lagt i respirator.«

Hvorfor rammes mange børn af RS-virus lige nu? Selvom RS-virus oftest rammer om vinteren, er der i øjeblikket ekstraordinært mange børn, som bliver syge. Ifølge overlæge på Skejbys børneafdeling Klaus Birkelund Johansen kan det skyldes nedsat immunitet og udlandsrejser. Han opfordrer derfor forældre til små børn til at tage deres forholdsregler. Der er siden maj konstateret 1.734 tilfælde af RS-virus hos danske børn. Ud af dem er 510 tilfælde registreret i løbet af den seneste uge. De fleste tilfælde ses hos børn mellem et og tre år. Ifølge Statens Serum Institut kan den øgede smitte hænge sammen med genåbningen af samfundet. Kilde: Ritzau

Christina Evers Wessel og hendes mand har sammen tre børn, hvor Elias er den yngste.

Udviklingen i sygdomsforløbet betyder, at Elias må fejre sin toårs fødselsdag sovende i respirator. En begivenhed, der var udfordrende og svær for de to forældre.

»Det er hårdt at skulle være den glade og positive mor for ens andre børn, når ens yngste barn er alvorligt syg og ligger i respirator,« fortæller Christina Evers Wessel.

»Sygeplejerske anbefalede, at Elias' to søstre kom med ind og så ham på hans fødselsdag, så de vidste, hvor han var, hvor vi var og hvorfor vi ikke kunne være hos dem. Så de kom begge på besøg med en bamse til deres lillebror.«

Elias måtte fejre sin 2 års fødselsdag i respirator på hospitalet. Foto: Privatfoto Vis mere Elias måtte fejre sin 2 års fødselsdag i respirator på hospitalet. Foto: Privatfoto

Christina Evers Wessel fortæller, at Elias i dag stadig er i medicinsk behandling, men stille og roligt begynder at blive sig selv igen.

Det lange, alvorlige sygdomsforløb har givet hende et andet syn på virussygdommen. Af samme årsag deler hun historien, i håbet om at andre forældre får øjnene op for, hvor alvorlig sygdommen kan være.

»Fra at have en helt rask, normal dreng til at stå i den her situation er enormt skræmmende. Det er helt vildt, at det kan gå så hurtigt,« siger Christina Evers Wessel.

Nu håber hun, at Elias – trods det snarlige efterår – kan komme uden om flere virussygdomme.

»Som forældre er vi ekstra bekymrede nu. Især fordi vi bevæger os ind i efteråret, hvor en masse sygdomme plejer at ligge og lure. Jeg kan godt være nervøs for, at Elias nu – efter det her sygdomsforløb – er ekstra skrøbelig og derfor mere modtagelig for andre virussygdomme,« siger hun.