Smitten stiger på landsplan og flere og flere opfordres til at lade sig vaccinere.

Det kom frem på onsdagens pressemøde, hvor statsministeren opfordrede danskerne til at blive vaccineret mod corona.

Og fra torsdag morgen åbner endnu flere steder, hvor man kan blive vaccineret mod covid-19. Det oplyser Copenhagen Medical i en pressemeddelelse.

Helt konkret bliver dørene slået op for vaccine i Fælledparken og ved Nørreport Station, hvor det vil være muligt at få første, andet og tredje stik med Moderna og Phizer/BioNTech.

De nye vaccinecentre åbner i samarbejde med Region Hovedstaden, hvor det er meningen, at centrene skal kunne vaccinere op til 5.000 borgere per dag.

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (C), glæder sig over, at borgerne nu får endnu flere muligheder for at blive vaccineret.

»Det gælder om at få endnu flere vaccinationer ud til borgeren, så hurtigt som overhovedet muligt, så vi holder smitten nede. Derfor er jeg rigtigt glad for, at der nu kommer vaccination uden tidsbestilling flere steder i hjertet af København, hvor rigtigt mange borgere bor og arbejder,« siger han.

Hos Copenhagen Medical glæder man sig til at komme i gang med opgaven:

»Vi er stolte og glade over at blive spurgt, og ser det som en anerkendelse af vores hidtidige arbejde og en tillid til, at vi kan løfte opgaven,« siger direktør Jeppe Handwerk

I vaccinecentret på Nørreport bliver der adgang med tidsbestilling, mens det ved Fælledparken bliver uden.

Centrene vaccinerer børn over 12 år og børn mellem 12-14 skal have en forælder eller værge med.

Åbningstiderne bliver fra klokken 8.00-21.00 alle ugens dage.