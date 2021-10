To mænd er onsdag blevet varetægtsfængslet for at frihedsberøve en mand ved Hotel Crowne Plaza i København.

Helt konkret er de to mænd sigtet for at have fremvist en pistol eller en pistollignende genstand, og på den måde tvunget den forurettede til at sætte sig ind i bilens varerum. Det fremgår af et referat fra Dommervagten.

Herefter er de kørt væk fra hotellet og til Søndermarksskolen på Frederiksberg.

Under køreturen er manden blevet udsat for adskillige verbale trusler om vold, hvorefter manden blev frarøvet 20.000 kroner.

Derudover er mændene sigtet for at have udøvet vold af særlig rå, brutal og farlig karakter på skolens boldbane.

Helt konkret er der tale om adskillige knytnæveslag i hovedet og på kroppen, ligesom manden blev væltet omkuld på jorden og blev trampet og sparket på adskillige gange.

Derudover fremgår det i referatet, at manden blevet tvunget til at tage sit tøj af, hvorefter han skulle sætte sig på en glasflaske, mens gerningsmændene fotograferede ham.

Frihedsberøvelsen stod på i minimum to timer natten til den 8. august 2020.

Begge mænd nægter sig skyldige, men er begge blevet varetægtsfængslet i 21 dage.