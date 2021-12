Tusindvis af lys, varm gløgg og forlystelser.

For mange aarhusianere er et besøg i Tivoli Friheden obligatorisk i julemåneden.

Men hvis du skal nå det, har du nu travlt.

Lørdag 18. december holder Tivoli Friheden nemlig sidste åbningsdag i år.

Det sker efter statsministerens seneste pressemøde, hvor blandt andet forlystelsesparker lukkes.

»Vi havde set frem til at give jer mange flere magiske juleoplevelser og vil gerne sende en stor tak til alle vores besøgende, som har gjort Jul i Tivoli magisk og mindeværdig,« skriver Tivoli Friheden på deres hjemmeside.

De oplyser samtidig, at hvis man allerede skulle have købt billet, så kan denne bruges til og med 30. april 2022.

Har du til gengæld Tivolikort, så er du faktisk garanteret 200 åbningsdage.

Med nedlukningen ender Tivoli Friheden dog kun på at have åbent 237 dage. Tivoli Friheden yder dog ikke kompensation, da det er en ekstraordinær situation, hvor officielle forbud har forhindret dem i at holde åbent.