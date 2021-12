Morten Kjær sidder en grå novemberdag i et prøverum på et teater i Kolding i 2020, da det brummer i lommen. Han tager telefonen op. Der står 'Per Smedegaard' på telefonen, der lyser op i ansigtet. Han er direktør og kunstnerisk chef på Teatret Svalegangen i Aarhus.

Morten Kjær tager telefonen, og så får han tilbudt sin største rolle i karrieren. 'Morten, hvad siger du til at spille Stig Tøfting i en ny stor forestilling?'

B.T. Aarhus har fået en snak med skuespiller Morten Kjær, der til marts kan ses i rollen som Stig Tøfting i forestillingen 'No Regrets', som tager udgangspunkt i Stig Tøftings dramatiske selvbiografi af samme navn.

»Jeg sagde selvfølgelig ja til tilbuddet med det samme. Der var ikke så meget der, men jeg måtte lige sunde mig lidt, da jeg havde lagt på. Jeg tænker umiddelbart, at det er en kæmpe rolle at få lov at spille. Jeg er enormt spændt og glæder mig rigtig meget til at gå i gang med prøverne til februar,« siger Morten Kjær.

Stig Tøfting har tatoveret 'No Regrets' henover sin mave. Hans selvbiografi bærer samme navn, og det gør det kommende teaterstykke om hans liv også. Foto: Casper Christoffersen Vis mere Stig Tøfting har tatoveret 'No Regrets' henover sin mave. Hans selvbiografi bærer samme navn, og det gør det kommende teaterstykke om hans liv også. Foto: Casper Christoffersen

Skuespilleren måtte endnu ikke dele nyheden med nogen, men to gange kunne han alligevel ikke dy sig.

»Jeg måtte lige sige det til min kæreste om aftenen. Det var super fedt lige at få den forløsning. Weekenden efter er vi så til barnedåb, og jeg måtte jo ikke sige noget om det, men vi havde fået lidt fadøl på et tidspunkt. Så tog jeg fat i min gode kammerat Mark, som jeg bare måtte fortælle det til. Vi var begge helt oppe at køre over det bagefter.«

Morten Kjær har også bemærket, at interessen omkring ham og rollen er større, end hvad han er vant til.

»Det er første gang, jeg har skullet lave interviews så længe før en forestilling. Jeg har læst bogen flere gange, og vi har været til læseprøve på manuskriptet for nylig. Jeg har aldrig været så godt forberedt så tidligt i processen. Jeg er også i gang med mine fysiske forberedelser.«

»På bagsiden af bogen er der et billede af Stig i bar overkrop, hvor man godt kan se, at han har taget nogle armbøjninger og mavebøjninger, så det er jeg også i gang med.«

I bogen 'No Regrets' kan man læse Stig Tøftings dramatiske livshistorie både på og uden for banen. Som blot 13-årig kom Stig Tøfting hjem til sine forældres lejlighed efter en succesfuld fodboldturnering. Da han trådte ind ad døren i familiens hjem, så han synet af sin mor og far, der begge lå døde i lejligheden. Faren havde først skudt moren og derefter sig selv.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Man kan også læse om fodboldspillerens tid i fængsel, efter han slog to ansatte på Café Ketchup i København i forbindelse med en landsholdsmiddag efter VM i 2002.

Dertil kommer en lang, flot fodboldkarriere i AGF, Hamburger SV, Bolton Wanderers og en række andre klubber og på det danske landshold. I løbet af karrieren nåede han to gange at vinde den danske pokalturnering med AGF i 1996 og med Randers FC i 2006.

I 1996 blev en ung Stig Tøfting kåret til årets pokalfighter, da AGF vandt pokalturneringen. Foto: NILS MEILVANG Vis mere I 1996 blev en ung Stig Tøfting kåret til årets pokalfighter, da AGF vandt pokalturneringen. Foto: NILS MEILVANG

Det er nogle af de episoder, Morten Kjær kan komme til at portrættere i forestillingen. Han har flere gange talt med Stig Tøfting om rollen.

»Stig er en super fin fyr. Han er enormt sjov og et kæmpe energibundt, men man hører også efter, når han siger noget. Vi har kigget hinanden i øjnene og anerkendt hinanden. Det er virkelig rart. Han er også meget imødekommende.«

»Det bliver sjovt, at Stig kommer til at sidde til nogle af prøverne, og det bliver vildt til premieren, når han sidder derude blandt publikum, og han skal se mig spille ham, inden han kommer op ved siden af mig. Det er ret syret. Vi skal nok få skabt os en dialog undervejs, jeg kan rigtig gode lide ham.«

Morten Kjær virker meget rolig ved, at han snart skal spille sit livs rolle. Blandt andet fordi han kan se mange lighedstegn mellem sig selv og Tøfting.

»Det lyder måske lidt corny, men jeg fik kuldegysninger, da jeg genlæste bogen for nylig. Vi har meget den samme indstilling. Jeg er vokset op med, at man skal kæmpe for tingene og gøre den ekstra indsats. Det handler om hårdt arbejde, tålmodighed og vedholdenhed, så skal man nok blive til noget.«

»Den her rolle føles bare helt rigtig for mig, og det er godt set af Morten Lundgaard (instruktøren, red.). De har opsnappet noget, som de følte, jeg kunne fylde ud.«

Der vil dog altid være en lille ting i hovedet eller i maven, der sætter spørgsmålstegn ved ens evner, og den har Morten Kjær også.

»Selvfølgelig sidder der en lille tingest i maven, der spørger, om jeg nu kan spille rollen overbevisende nok. Det er en lille djævel. Men jeg kan mærke, det er det helt rigtige, så jeg er ikke så bange for det. Jeg er jo ikke Stig Tøfting, men jeg kan forhåbentlig overbevise nogle om, at jeg er det i halvanden time.«

Forestillingen 'No Regrets' får premiere på Teatret Svalegangen 26. marts 2022, og den spiller frem til 14. maj 2022.