Man skal ikke græde over spildt mælk. Men hvad gør man, når den er alt for varm og udløser en bøde?

Det har Tivoli Friheden måtte gruble over efter, at de både har fået en sur smiley og en bøde af Fødevarestyrelsen.

Det kommer efter, at en stand i Tivoli Friheden, der sælger is og kaffe, har opbevaret mælkeprodukter ved en temperatur, der er omkring dobbelt så høj, som det ellers er tilladt.

Tivoli Friheden har den 30. august fået en bøde på 5.000 kroner og en sur smiley på grund af den varme mælk.

Fødevarestyrelsen opdagede først problemet ved et tilsyn 7. juli i år, da de var på besøg på en stand, der blandt andet sælger is fra Voel Ismejeri.

Dengang opbevarede standen mælkeprodukter som 'Latte Art' ved for høj temperatur i et køleskab.

Her blev der målt 9,6 grader trods, at temperaturen maksimalt må være 5 grader.

Ved et opfølgende besøg den 30. august kunne Fødevarestyrelsen igen konstatere, at mælken var for varm.

Her blev der målt temperaturer op til 11 grader i køleskabet. Det resulterede dermed i en bøde, da Tivoli Friheden efter en måned ikke havde rettet op på forholdene.

Henrik Ragborg Olesen, der er direktør i Tivoli Friheden A/S, fortæller til B.T. Aarhus, at der nu er rettet op på fejlen.

»Situationen er meget beklagelig, og det er træls med sådan en sag. Vi kan jo ikke leve med, at mælken ikke er kold nok.«

»Der er ikke andet at sige end, at det køleskab ikke har været godt nok. Vi har nu udskiftet en række køleskabe. Ikke bare i den pågældende stand, men også køleskabe i flere andre stande. Vi vil være helt sikre på, at vi til enhver tid overholder reglerne. Vi har taget konsekvensen og har håndteret situationen,« siger han.