»Husk at spritte af.«

Den henstilling hørte vi ikke så lidt, da coronaen hærgede i Danmark – og flere steder i det offentlige rum synes de store plastikbeholdere med alkoholgelé stadig at være fast inventar.

Rådet om flittig brug af håndsprit kom fra eksperter i landets øverste sundhedsmyndigheder, der fremhævede det som et centralt skridt i at bremse corona-smitten.

Men nu fortryder nogle af selvsamme eksperter, at spritten blev prioriteret så højt.

Det siger tidligere faglig direktør i SSI Kåre Mølbak, som spillede en central rolle i at rådgive om smittehåndtering under pandemien til Ugeskrift for Læger.

»Hvis man skulle gøre det om, så skulle vi anbefale udluftning, ventilation og luftrensning i risikosituationer kombineret med effektive masker. Sprit skulle nok ikke stå øverst på listen.«

Erkendelsen kommer, efter en lang række af landets eksperter onsdag i Ugeskriftet meldte ud, at de nu anser coronavirus som værende luftbåren – altså en virus, der smitter gennem de partikler, vi udånder.

Netop dét har ellers har været til debat, siden den første person blev registreret smittet i 2019.

Men nu slår eksperterne altså fast, at det er sådan.

Og det er på den baggrund, at den forhenværende SSI-direktør i bagklogskabens lys nu siger, at han ville rådgive anderledes i dag.

Fremadrettet bør man fokusere mere på indeklima, lyder anbefalingen.