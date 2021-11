Det er ikke altid en fordel at få tre på stribe. Særligt ikke, hvis der er tale om sure smileyer fra Fødevarestyrelsen.

Men det er lige præcis, hvad Bazar Dalum har fået efter et ekstra kontrolbesøg mandag den 8. november.

Besøget varede en time og 15 minutter, og i den tid kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at flere varetyper havde overskredet 'bedst før'-datoen.

Netop salg af fødevarer med overskreden 'bedst før'-dato har tidligere fået Fødevarestyrelsen til at anmelde Dalum Bazar til politiet – ikke bare én, men to gange.

Første gang skete det, efter en kunde havde henvendt sig til Fødevarestyrelsen, som derfor tog på et ekstra kontrolbesøg 1. juli.

Her viste det sig, at 70 procent af de ikke-letfordærvelige fødevarer blev solgt efter 'bedst før'-datoen, og at de udløbne varer stod blandt ikkeudløbne varer uden særlig mærkning. Allerede inden da – i maj – havde Dalum Bazar fået en bøde for salg af udløbne varer.

Anden politianmeldelse skete efter et ekstra kontrolbesøg 24. august, hvor Fødevarestyrelsen igen kunne konstatere, at der blev solgt for gamle varer.

Ifølge indehaver af Dalum Bazar, Oussama Saad, er der nu kommet styr på mærkning af varer, mens for gamle varer er blevet smidt ud.

»Hver gang, de kommer, får vi en bøde. De kan godt finde på noget, jo,« siger han.

Bøden for det seneste kontrolbesøg 8. november lød på 7.500 kroner, hvilket kom oven i det gebyr, den ekstra kontrol kostede. Derfor må Oussama Saad erkende, at det let bliver en bekostelig affære, når man gentagne gange ikke har styr på sagerne.

Indehaveren siger, at han ikke har nogen god undskyldning for, at der efter to kontrolbesøg stadig var for gamle varer, men at det kan være stressende og svært at have en butik. Dog påtager han sig ansvaret for, at forholdene ikke har været i orden, så det fremover bliver bedre.

»Jeg har gjort noget, men det er også vigtigt at fortsætte med det – man skal ikke bare gøre det én gang,« siger Oussama Saad.