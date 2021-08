Smadrede flasker og ruder, pizzabakker og andet affald er efterhånden blevet hverdag i tennisklubben Aalborg Chang.

Det er unge mennesker, som hærger klubbens pavillon og arealer, og nu har klubben fået nok.

Det skriver Nordjyske.

Kurt Gram er formand i tennisklubben. Han har prøvet at blive truet, da han konfronterede en gruppe unge, da de lavede ballade i klubben.

De mange glasskår og ødelæggelser er også noget, der gør de omkringliggende beboere utrygge. Klubben mener, at problemet nærmest er umuligt at sætte en stopper for, og derfor har de nu en bøn til forældre i nærområdet, da man mener, det er lokale unge, der holder til i klubben.

»Vi er næsten sikre på, at det er nogen, der bor i nærheden. Så det ville være rart, hvis deres forældre ville tage fat i dem og fortælle dem, at de skal opføre sig ordentligt. Ellers må de finde et andet sted at være,« siger Kurt Gram.

Noget tyder også på, at der bliver taget narkotika på arealerne, da man har fundet rester, der kan indikere det.

Kurt Gram oplever, at når noget bliver repareret i klubben, så går der ikke længe før, at det bliver ødelagt igen. derfor håber han, at forældrene vil tag klubbens opråb alvorligt.