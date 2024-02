Hvad står der i telefonnotatet?

Kontaktet Børnehus Sjælland i forbindelse med den medieomtale TV 2 News havde søndag omhandlende en konkret sag, hvor ordet voldtægt blev nævnt.

Børnehus Sjællands leder informerer om:

Børnehus Sjælland afdækker barnets reaktioner og vurderer graden af traumebelastning for barnet, der er henvist til Børnehus Sjælland. Formålet er, at BHSJ vurderer, hvilken type foranstaltninger barnet kan have behov for som følge af overgrebet.

Børnehuset bruger generelt begrebet seksuelle overgreb i sager om seksuelle overgreb. BHSJ benytter ikke begrebet voldtægt i sager, der omhandler mindre børn.

BHSJ er ikke optaget af bevis for overgreb, eller om overgreb er sandsynliggjort. BHSJ er mere optaget af at afdække barnets reaktioner, trivsel og adfærd og sætter det gerne i relation til den mistanke eller viden, der er om overgreb.

Børnehus Sjælland ser alene på barnets traumebelastningsreaktioner, som sidestilles med den viden Børnehus Sjælland har modtaget af barnet og fra tredje part (læger/hospitaler og forældre etc.). Børnehus Sjælland fører ikke dom eller bevis.

(...overstreget i aktindsigten) men henleder opmærksomheden på, at BHSJ i nogle tilfælde benytter andre ord og termer end de faglige begreber, der typisk anvendes. Dette for at forældre/omsorgspersoner og andre omkring barnet, kan have brug for at vide mere om, hvad begreberne dækker over. F.eks. kan man sige, at forældrene kan forstå de seksuelle overgreb, deres datter har udsat for, på samme måde som hvis en unge eller voksen har været udsat for en voldtægt.

Det samme kan ske, når vi taler om 'grooming', da mange ikke kender udtrykket. Der kan vi f.eks. bruge udtrykket 'børnelokker', som gør det relativt nemt for mange at forstå, at det handler om at lokke nogen til at gøre noget.

Om eksemplerne er gode eller ej, vil være op til jer. Men det kan forklare, hvad der evt. kan være sket i forløbet. Vi kan ikke komme det nærmere.

Forespurgt om Børnehus Sjælland kunne udtale sig i pressen i forhold til det i generelle termer, har Børnehus Sjælland oplyst, at det er de ikke interesserede i.