Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) indkaldte torsdag formiddag ordførere fra Folketingets partier til et møde om sagen på Borup Skole.

»Jeg forstår sagtens, at man har følelserne uden på tøjet, og jeg har også selv været berørt. Men vi voksne må prøve at holde hovedet koldt,« siger ministeren efter mødet og fortsætter:

»Vi mener, at beslutningen skal træffes lokalt. Vi prøver at holde fast i, at vi har ansvaret for de faste rammer for folkeskolen. Jeg er derfor også glad for, at kommunen tager det alvorligt.«

Han tilføjer, at der er brug for et mere generelt overblik i folkeskolen – og, at man planlægger at skærpe ordensbekendtgørelsen for landets skoler:

»Vi skal se på, om værktøjskassen er god nok,« siger han.

Mattias Tesfaye forventer at have et samlet overblik om en »måneds tid.«

»Der er – og skal – være plads til alle børn i folkeskolen, men ikke al opførsel. Jeg er ikke tilhænger af den slappe skole. Der må godt være respekt, ro og autoritet, og det skal et regelsæt understøtte.«

Hvilke værktøjer der indtil nu har manglet på Borups Skole, vil ministeren dog ikke svare på, da B.T. spørger.

Mathias Tesfaye vil nemlig afvente svar på flere undersøgelser, før han svarer på, hvilke værktøjer der har manglet på Borup skole, siger han til B.T.

»Diskussionen om ordensbekendtgørelsen var allerede blevet rejst før sagen om Borup skole. Vi var faktisk allrede i gang med at kigge på ordensbekendtgørelsen. Så det er uafhængigt af sagen om Borup skole,« lød det.

Køge Kommune anbefalede i en pressemeddelelse torsdag, at der skulle igangsættes en uvildig ekstern undersøgelse af sagerne.



Det sker, efter at flere medier har beskrevet, at elever på skolen i de seneste år har udvist grænseoverskridende adfærd over for andre elever.

Ifølge Køges borgmester skal undersøgelsen afklare, om kommunen har håndteret sagerne korrekt.

»Det er afgørende, at vi får en ekstern undersøgelse af, om vi har håndteret sagerne på Borup Skole, som vi skal ifølge lovgivningen,« udtalte borgmester i Køge Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.