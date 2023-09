Telefonerne har været rødglødende hos Skattevæsenet, siden de foreløbige ejendomsvurderinger blev offentliggjort for lidt over to uger siden.

Vurderingsstyrelsen er blevet bestormet i en sådan grad, at knap 45.000 opkald fra boligejere ikke er blevet besvaret mellem 12. september - dagen efter vurderingerne blev offentliggjort - og frem til den 18. september.

Det skriver DR Nyheder, som er besiddelse af materiale fremlagt ved et møde i tirsdags mellem partierne i forligskredsen bag de nye ejendomsvurderinger.

Af materialet fremgår det, at kun lidt flere end 3.000 opkald blev besvaret af Vurderingsstyrelsen, hvilket vil sige mindre end syv procent. Det vækker kritik fra flere eksperter.

»Det er klart et brud på god forvaltningsskik. Myndighederne skal være til at komme i kontakt med telefonisk for borgeren. Punktum,« siger blandt andre Hanne Marie Motzfeld, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Ifølge DR Nyheder skriver Skatteministeriet i materialet til forligskredsen, at de tabte opkald ikke dækker over unikke personer, men også tilfælde, hvor samme borger har ringet flere gange.

Vurderingstyrelsen har i kølvandet på telefonstormen øget sin telefonbemanding, så der nu er 80 medarbejdere dedikeret til at betjene opkald vedrørende ejendomsvurderingerne.

Efter opgraderingen er langt flere borgere kommet igennem telefonkøen.