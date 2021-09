Flere naboer blev ufrivilligt publikum til den nye koncertplads Eskelundens første koncert med forstærket musik. Støj og nattetechno generede flere personer.

Aarhus Kommune modtog nemlig i alt 12 klager fra beboere i området, der var ramt af støjen fra koncerterne.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har fået aktindsigt i alle klager vedrørende techno-festivalen Immense Festival, der blev holdt 12-15 august i år.

»Bassen er så gennemtrængende, at vores datter ikke kan sove, og vi sidder i stuen uden mulighed for at slippe væk fra bassen. Hvordan kan man tillade dette i en hverdag, hvor folk skal op på arbejde?« lyder det blandt andet i en af de 12 klager, skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge Aarhus Kommune overholdt festivalen de tilladelser og lydgrænser, som kommunen havde givet.

Dog var der i forbindelse med festivalen en privat fest, der spillede høj musik efter midnat. Personerne bag festen rettede sig dog ikke efter kommunens henvendelser om at stoppe og derfor blev politiet tilkaldt.

Eskelunden har kostet i alt 33 millioner kroner og blev indviet den 3. maj. Koncertpladsen skal blandt andet huse NorthSide og en række andre musikarrangementer.