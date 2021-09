Man skulle tro, at restaurantens smukke, idylliske beliggenhed ville tiltrække en masse potentielle købere.

Men sådan gik det ikke.

I hvert fald ikke, hvis man ser på den nu overståede udbudsrunde. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Det er Moesgaard Museum, der sælger den kendte Aarhus-restaurant, der er beliggende i Marselisborg Skovene.

»Det lykkedes os desværre ikke at opnå den mindstepris, som vi havde fastsat,« siger direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst, om de mislykkede salg.

Modsat andre, der ikke får solgt deres bolig, har museet dog ikke i sinde at ændre prisen på 7,8 millioner kroner. De mener nemlig, det er den rigtige pris, og at det kan være coronanedlukningerne, der har afholdt potentielle købere.

Indeni er stemningen fra 1800-tallet bevaret. Bygningerne er fredede. Vis mere Indeni er stemningen fra 1800-tallet bevaret. Bygningerne er fredede.

Moesgaard Museum har tidligere haft planer om at sælge restauranten både i 2017 og 2019, men først i 2020 godkendte Aarhus Byråd salget.

Moesgaard Museum ønsker at sælge, fordi de mener, det er bedst for restauranten, at ejerne har det som eneste fokus - og ikke et museum oveni, som det er tilfældet nu.

Derfor håber de også, at stedet bliver solgt i 2021, hvor den gældende forpagtningskontrakt ophører. Det er EDC Erhverv, der sælger bygningerne.