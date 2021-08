»Stor respekt«, »Hvor smukt« og »din søn er godhjertet«

Det er bare nogle af de positive reaktioner, som 41-årige Søren Andersen har modtaget, efter han delte et opslag på Facebook, hvor han roste sin egen syvårige søns gode gerning.

I opslaget, som blev delt i Facebook-gruppen '4200 Slagelse', skrev Søren Andersen nemlig, at hans syvårige søn Xander havde valgt at forære sine lommepenge til en lokal skraldeindsamler, fordi han synes, at han fortjente dem.

Det kom af, at Xander flere gange havde set manden gå rundt og samle affald op, og derfor mente han, at han skulle have en belønning for det gode arbejde.

Syvårige Xander og skraldeindsamleren Michael. Foto: Privat

»Xander havde lige fået 100 kroner af sin farfar, men i stedet for at bruge dem til en ny computer, så gav han dem til Michael, der samler skrald op rundt omkring i Slagelse,« fortæller Søren Andersen, der er far til Xander.

Søren Andersen blev derfor så stolt af sin søn, at han besluttede sig for, at han ville dele oplevelsen på byens Facebook-gruppe, da han tænkte, at der var andre, der havde set skraldeindsamleren.

Og lige netop dét blev altså startskuddet til en massiv kærlighedsstorm.

Lige siden er Xander blevet badet i rosende ord. Han er sågar blevet stoppet på gaden, og i skrivende stund har Facebook-opslaget fået lidt over 1700 likes og 102 kommentarer.

Søren Andersen havde aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at opbakningen ville være så stor. Foto: Privat

»Det er så stort. Forleden da vi skulle til frisøren, blev Xander og jeg stoppet på gaden, hvor der var to, der råbte 'se, det er ham den kendte dreng',« fortæller Søren Andersen til B.T.

Men kærligheden stopper ikke her.

Facebook-opslaget om Xanders gode gerning har nemlig også givet anledning til, at flere vil støtte den lokale skraldeindsamler Michael, fordi han holder byen ren. Og der er sågar en virksomhed, der har doneret et par nye sko til ham.

Det er meget overvældende. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi ville få så meget positiv respons Søren Andersen, far til Xander

Xander, der fylder otte år på fredag, er også meget stolt og beæret over al den omtale, som han har fået.

Han har derfor vist opslaget frem til sine klassekammerater og lærere, og efterfølgende har han endda foreslået, om de (Søren og Xander) ikke kan invitere Michael over på en omgang pasta med kødsauce.

»Xander tænker meget på andre mennesker, og derfor bliver jeg stolt som far,« fortæller Søren Andersen.

Xanders far, Søren, fortæller dog, at de endnu ikke har spist aftensmad med Michael, men at de er i kontakt med ham.