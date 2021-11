300 valgplakater.

Så mange valgplakater har Jakob Næsager, der er gruppeformand for De Konservative i Borgerrepræsentationen, været nødt til at bestille på ny.

For enten er hans valgplakater blevet ødelagt, ellers er de blevet fjernet. I alt drejer det sig om over 100 valgplakater, der er blevet fjernet i det centrale København.

Særligt er det på H.C. Andersens Boulevard eller på Langebro, at de er blevet fjernet. På Bellahøjvej er snorene klippet af foroven, så de hænger nedad.

Foto: Jakob Næsager Vis mere Foto: Jakob Næsager

»Det gør mig virkelig vred, og jeg synes faktisk, det er direkte usselt,« fortæller Jakob Næsager til B.T.

Og det er bestemt ikke første gang, at B.T. har skrevet om valgplakater, der enten er blevet fjernet eller ødelagt. Senest har Rasmus Steenberger, der er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for SF, oplevet det han kalder et 'målrettet hærværk' mod sine valgplakater.

»Alle kandidater skal have lov til at blive set i det offentlige rum. Sådan er reglerne,« fortalte han til B.T.

Ifølge Jakob Næsager, er det et stort problem, at så mange valgplakater enten bliver fjernet eller ødelagt. For ham er det nemlig et udtryk for, at vi ikke har frie og lige valg i Danmark.

Foto: Jakob Næsager Vis mere Foto: Jakob Næsager

»Hvis vi havde det, så skulle alle jo have mulighed for at hænge plakater op på lige fod, uden de blev fjernet. Det er helt vildt, at der er folk, der har så udemokratisk og destruktiv en adfærd,« fortæller han og fortsætter:

»Vi rejser ud i verden for at hjælpe med at skabe frie, lige og demokratiske valg, og vi er ikke engang i stand til at opretholde det i vores egen hovedstad,« slår han fast.

Jakob Næsager påpeger, at han har oplevet at få pillet plakater ned, de gange han har stillet op til valg, men aldrig hvor han har været nødsaget til at gå ud og bestille og sætte 300 nye op.

»Det er så dumt. Ikke nok med, at det er mange penge, så bruger man også bare meget tid på det. Nu skal jeg sætte en weekend af igen til at hænge plakater op. Den tid ville jeg ellers gerne have brugt på at være ude og møde vælgerne,« slår han fast.