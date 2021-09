Mandag, tirsdag og onsdag morgen stod sygeplejersker i samlet flok foran indgangene ved Aarhus Universitetshospital.

Det gjorde de som protest mod regeringens lovindgreb, der lørdag satte en stopper for strejken og for at vise politikerne på Skejby, at de er færdige med at udvise fleksibilitet.

Fem af dem er narkosesygeplejerskerne Lisbeth Appel Østergaard, Lotte Schumacher, Helene Birk Frøkjær, Anni Mølgaard Andersen og Camilla Blaabjerg Sørensen.

Men torsdag vil de ikke være at finde foran indgangene ved Aarhus Universitetshospital.

»Vi har for nu ikke planlagt at lave flere nedlæggelser af vores arbejde. Det har været en tre dages aktion for at gøre opmærksom på den totale ydmygelse, vi har været igennem,« fortæller de fem kolleger til B.T.

Men hvorfor stopper I så arbejdsnedsættelsen fra i morgen?

»Vi kan godt se, at det ikke er en måde at fortsætte på. Vi har fået sat fous på sagen, og vi vil gerne se handling fra politikernes side,« fortæller de.

I har deltaget i en ulovlig arbejdsnedsættelse, hvad tænker du om det?

»Vi passede også vores arbejde, og der er ingen patienter, der er blevet svigtet af, at vi har været dernede. Det er en kamp for vores patienter og vores fremtidige sundhedsvæsen,« siger de.

Tidligere onsdag kunne B.T. fortælle, at der på de sociale medier efter signende var flere, der opfordrede til, at andre hospitaler i landet følger deres eksempel i Aarhus.

Og de fem kolleger i Aarhus tror da også, at de har været med til at sætte nogle tanker i gang hos deres kolleger på andre hospitaler rundt om i landet.

»Det vil ikke overraske os, hvis der er nogle andre, der fører stafetten videre. Vi håber, vi har været med til at sætte nogle tanker i gang om, hvad der skal ske i sundhedsvæsenet i fremtiden,« siger de.