Aarhusianerne hungrer efter de to brødre Theis Og Magnus Thesbjerg Jensens mad.

De har nemlig haft svært ved at følge med de mange bestillinger på deres danske takeaway, der tæller ribben, frikadelle og bøfsandwich med ekstra sovs.

De to brødre på henholdsvis 24 og 22 år åbnede deres foodtruck ved navnet 'Brødrene' i Aarhus i juni.

Siden da har de begge arbejdet omkring 80 timer om ugen, fortæller de til Århus Stiftstidende.

Ifølge brødrene er deres koncept at tage det bedste fra den danske grillbar og gøre det til takeaway. Og det har aarhusianerne taget godt i mod.

»Tilbagemeldingerne har virkelig været gode. Vi er faktisk ret rørt over, hvor godt det er gået, og den måde som Aarhus har taget vores koncept til sig,« siger Theis Thesbjerg Jensen til Århus Stiftstidende.

Derfor har brødrene også været nødt til at ansætte en medarbejder på fuldtid samt fem studentermedhjælpere for at kunne følge med efterspørgslen.

Under festugen har brødrenes foodtruck holdt ved Ridehussalen ved Musikhusparken. Normalt holder de på skift til ved Riiskov, Braband og Føtex Food på Ceres Allé.