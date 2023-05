Det skabte stor opmærksomhed, da Bornholm i weekenden oplevede mystiske rystelser.

Både herhjemme og i udlandet.

Nu har forsker i seismologiske forhold ved Uppsala, Björn Lund, en teori om, hvad der forårsagede dem:

Det var én eller flere jetlagere, der brød lydmuren, mener han.

Det fortæller han til DR og tilføjer, at det sker et par gange om året i Sverige:

»Det er meget de samme fænomener, som vi ser her et par gange om året. Så for mig er det den mest nærliggende årsag.«

Indbyggerne på Bornholm oplevede 13. maj omkring kl. 15 kraftige rystelser.

Først blev der spekuleret i, at der var tale om jordskælv, men institutionen GEUS, der står for geologiske undersøgelser i Danmark, konkluderede i dagene derpå, at rystelserne stammede fra trykbølger i atmosfæren.

Det har endnu ikke været muligt at give et klart svar på, hvad der forårsagede rystelserne; det er et mysterium, som også har fået opmærksomhed i udlandet.

Men nu mener Björn Lund altså at have svaret, Han tilføjer desuden overfor DR, at det ikke kun var Bornholm, der mærkede rystelser lørdag.

Omkring ti svenske borgere har meldt om lignende observationer i løbet af eftermiddagen og helt frem til midnat.

Stort set alle henvendelser kom fra borgere i det svenske område Blekinge, der ligger nord for Bornholm, mens en enkelt kom fra Öland.

Hverken det danske eller svenske forsvar kan dog bekræfte at have fløjet med jetjagere lørdag, skriver DR.

Forsvaret har ikke ønsket at kommentere på, om andre lande har haft aktiviteter i området, skriver mediet.