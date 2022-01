Burgerkæden Hungry Dane har fået vokseværk.

Kædens stifter, Peter Kolos, vil nu opruste sin portefølje af burgerbarer med tre nye filialer på Sjælland.

I det kommende år vil Hungry Dane slå dørene op til tre nye restauranter i henholdsvis København, Rødovre og Liseleje på den nordsjællandske nordkyst.

»Når vi møder op et sted og lader folk prøve vores burgere, så stiller de sig gerne en time i kø for at smage den næste burger. Vi har oplevet, hvordan folk er kommet på cykel hele vejen fra Nivå til Hundested for at prøve vores burger, når vi har rullet vores foodtruck ud,« siger Peter Kolos til B.T.

Hungry Dane laver Gourmet Burgere. Både okse, kylling, svin og and er tilberedt sous vide og andekonfiteret. En proces der tager cirka ti timer, men også er noget, der kan smages på produktet.. Foto: Hungry Dane/Facebook

Senere på året er det planen, at Hungry Dane åbner en 'flagship store' ved Rådhuspladsen i København.

»Jeg kan ikke sige mere for nuværende, end at det bliver en stor anlagt åbning. Vores flagship store ved Rådhuspladsen skal være en direkte konkurrent til Jagger,« siger Peter Kolos med henvisning til Jagger-kædens filial på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Jernbanegade.

Hos konkurrenten Jagger tager mon dog krigserklæringen med en vis ophøjet ro.

»Vi synes da, det er super spændende, at Hungry Dane åbner nye restauranter, blandt andet på Rådhuspladsen, hvor vi også har en Jagger-restaurant. Hos Jagger elsker vi burgere – både vores egne og vores kollegaers, så vi glæder os til at få nye naboer på Rådhuspladsen,« siger Anna Katrine Sibbersen, der er pr- & marketingmanager i Jagger, i en skriftlig kommentar til B.T.

Her ses den hedengangne Hungry Dane på Gammel Torv i København K. Foto: Google Street View

Peter Kolos forventer, at det allerede i årets første kvartal vil lykkes at få åbnet Hungry Dane-filialer i shoppingcenteret Rødovre Centrum og i kystbyen Liseleje.

I sidstnævnte er befolkningstallet kendt for at stige voldsomt i sommersæsonen på grund af de mere end 8.500 sommerhuse på kyststrækningen i Halsnæs.

Foreløbig mangler burgerkæden kun de sidste tilladelser fra Halsnæs Kommune, før åbningen kan blive en realitet. Lokalerne er for længst købt, og forretningsplanen er færdigskrevet og klar til eksekvering.

»Vi må bare erkende, at når vi åbner steder, hvor folk giver sig tiden til at prøve vores burgere, så har vi kæmpe succes. Men når vi er inde i København, så er der for meget snobberi,« siger Peter Kolos om tilvalget af Liseleje.

Manden bag burgerkæden Hungry Dane, Peter Kolos, vil åbne stribevis af nye burgerbarer i hovedstadsregionen samt i udlandet. Foto: Facebook/Hungry Dane.

Peter Kolos åbnede den første Hungry Dane ved Gammeltorv i Indre København i foråret 2017.

Den er dog midlertidigt lukket som følge af covid-19, og aktuelt findes der kun to Hungry Dane-restauranter i Danmark i henholdsvis Lyngby og Randers.

Den sultne danskers burgerimperialisme begrænser sig dog ikke kun tiil den danske andedam.

»Jeg vil sige det på den måde, at København kun er mit hjemsted. Jeg kigger skam også uden for København. Budgettet for 2022 er tæt på at være et trecifret millionbeløb,« siger Peter Kolos og tilføjer, at han aktuelt står over for at forsøge at erobre London med deres danske fortolkning af det amerikanske måltids-hit.

»Vi åbner i alt tre steder i London, og vi er desuden i gang med at forhandle om seks steder i Saudi-Arabien. Det er udlandet, jeg lige nu har fokus på, og hvor jeg forsøger at udvikle mit produkt,« siger han.

Hungry Dane vandt sidste år hovedprisen i konkurrencen Danmarks bedste burger, som blev afholdt på Ofelia Plads i København.

Peter Kolos nåede dog kun at nyde sejrens sødme for en kort stund, før flere nyhedsmedier begyndte at sætte spørgsmålstegn ved konkurrencens seriøsitet.

Blandt andet var de ultrapopulære burgere fra de københavnske burgerkæder Jagger, Yoburger og Gasoline Grill slet ikke en del af konkurrencen.

Sidstnævnte blev i 2017 kåret som en af verdens 27 bedste burgere af Bloomberg, og igen i 2020 var Gasoline Grill på listen over de bedste burgere i verden.

Desuden blev Noma-burgeren fra Popl bedømt i konkurrencen, selvom Popl havde afvist at deltage i finalen.

Et andet centralt kritikpunkt gik på, at Peter Kolos selv var en hovedarkitekterne bag konkurrencen, som han havde opfundet og udviklet sammen med arrangøren Jesper Wieder.

»Det var lidt af en shitstorm, men her efterfølgende kan jeg godt more mig lidt over det. Første år, konkurrencen blev afholdt, vandt vi ikke, men da vi så vinder finalen sidste år og slår Nomas burger, så lød der et ramaskrig,« siger Peter Kolos.

Han beskriver sig selv som en burgernørd, der konstant stræber efter at bryde nye grænser for at skabe den perfekte burger.

»Det var derfor, Jesper Wieder spurgte mig, om jeg ville være med. Og det var jeg jo ikke alene om. Vi var immervæk otte personer, der hjalp ham med at stykke konkurrencen sammen, så den var seriøs,« siger Peter Kolos.

Hungry Dane-kæden drives som franchising. Det er et samarbejde mellem franchisetager og franchisegiver, hvor franchisetager driver sin forretning i overensstemmelse med franchisegivers koncept og retningslinjer.

Butikskæder som eksempelvis McDonald’s og Burger King er klassiske eksempler på franchising.