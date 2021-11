Smitten stiger i øjeblikket på mange af landets skoler.

Det har ført til, at flere skoler er blevet påbudt en midlertidig nedlukning.

Det er ikke mange timer siden, at både Brøndbyvester Skole og Læringshuset i Høje-Taastrup blev påbudt at lukke ned. I forvejen er elever på Dyvekeskolen i København og Herstedøster Skole i Albertslund sendt hjem.

Og nu står endnu en nedlukning måske for døren for Danborgskolen i Hvidovre.

Her er over 30 elever nemlig lige nu ramt af corona.

»Det er rigtigt, at vi har over 30 smittede elever på Dansborgskolen i øjeblikket. Det er fordelt over flere klasser, men det er primært hos vores yngste elever, at smitten er at spore,« fortæller René Rasmussen Sjøholm, der er centerleder for skoleuddannelse i Hvidovre Kommune til B.T.

Han påpeger, at det er eleverne, der bringer smitten til skolen. Det sker både, når de mødes i privat regi med andre børn, eller i forbindelse med idrætsaktiviteter.

»Men det er klart, at vi også må formode, at mange børn har fået smitten fra hinanden ovre på skolen,« fortæller René Rasmussen Sjøholm.

I forhold til om en nedlukning bliver en realitet, afhænger af Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Som det er nu, lukker vi ikke ned. Det eneste rigtige at gøre er, at vi er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er dem, der går ind og vurderer, om vi skal gå ind og lukke noget ned eller ej.«

I stedet forsikrer René Rasmussen Sjøholm om, at der bliver fulgt de faglige retningslinjer. Helt konkret har de stort fokus på håndhygiejne og afstand, ligesom interaktion på tværs af klasser også så vidt, det er muligt, ikke sker.

Han håber, det er nok til at sætte en stopper for smitten.

»Jeg vil være ærlig og sige, at vi da godt kan mærke, at både lærere, pædagoger, ledere og særligt forældre er ved at være godt bløde i knæene over det her, hvis vi skal indstille os på, at det bliver en realitet igen,« fortæller han.

Er påbud om nedlukning bliver altid vurderet individuelt hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor påpeger René Rasmussen Sjøholm, at de må afvente, og se hvad der sker.

Hvidovre Kommune oplever i øjeblikket et incidenstal på 651,1 og har de seneste syv døgn registreret 346 smittetilfælde. De er nummer tre på listen over de kommuner, der i øjeblikket oplever det højeste incidenstal.