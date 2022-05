»Vi er humlebien, der ikke kan flyve, og alligevel ligger vi toppen. Vi har sindssygt stort potentiale.«

Det skorter ikke på verbale stokroser, når formanden for Hvidovre Fodbold A/S, Lars Cramer-Larsen, sætter ord på den snart hundrede år gamle fodboldklub.

Hvidovre IFs resultater på grønsværen taler da også sit eget tydelige sprog.

Førstedivisionsklubben har lige nu stor sportslig succes og er oprykningskandidat til den kommende sæson i Superligaen.

Der er bare ét problem, der truer i horisonten.

En oprykning til Superligaen betyder nye krav til kommunens gamle stadion, som klubben spiller sine hjemmekampe på.

Derfor har Hvidovre Kommune afdækket mulighederne for at tilgodese de krav, som Divisionsforeningen stiller til stadionfaciliteterne.

Regningen for stadionombygningen giver allerede nu borgmesteren grå hår.

Hvidovres SF-borgmester, Anders Wolf Andresen, stiller sig kritisk over for Divisionsforeningens stadionkrav. Særlig kravet om et nyt VIP-område irriterer ham. Arkivfoto. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Hvidovres SF-borgmester, Anders Wolf Andresen, stiller sig kritisk over for Divisionsforeningens stadionkrav. Særlig kravet om et nyt VIP-område irriterer ham. Arkivfoto. Foto: Asger Ladefoged

Det vil nemlig koste et samlet beløb på cirka 30 millioner kroner at renovere Hvidovre Stadion, anslår kommunen.

»Byggepriserne stiger, og regeringen vil sænke anlægsloftet. Hvordan i alverden skal vi få plads til 30 millioner kroner i vores anlægsbudget. Det er en kæmpe udfordring,« siger Anders Wolf Andresen (SF), der er borgmester i Hvidovre Kommune.

Men hvis ikke pengene findes, kan det i sidste ende smadre drømmen om oprykning, advarer klubformand Lars Cramer-Larsen.

»Jeg kan sagtens forstå problemstillingen fra et politisk synspunkt. Men vi kan ikke anfægte Divisionsforeningens krav. Det kan ultimativt betyde, at vi ikke kan rykke op,« siger han.

I tilfælde af oprykning skal der blandt andet etableres ekstra tribuner til cirka 3.400 tilskuere, så den samlede kapacitet bliver på mindst 10.000 personer.

Yderligere skal der også etableres et VIP loungeområde til mindst 300 personer med uforstyrret udsyn over banen, og så skal der etableres tv-studie og tårne til tv-kameraerne.

»Det er ikke fordi vi ikke har pengene. Men jeg ville skulle tage dem fra vores renovering af dagtilbud og plejehjem. Det kan jeg ikke forsvare,« siger Anders Wolf Andresen.

Blandt andet tegner udgifterne til VIP-område sig for halvdelen af den samlede, anslåede anlægssum.

Det er alt for høj en cigarføring, mener borgmesteren.

»Jeg er sur over, at mange af kravene intet har med fodboldspillet at gøre. Jeg kan ikke se, hvordan det gavner klubben sportsligt med 300 VIP-pladser,« siger han.

Borgmesterens manglende finansieringsvilje bekymrer Lars Cramer-Larsen.

Hvidovre Fodbold A/S har nemlig ikke råd til selv at afholde anlægsudgifterne.

»Vi arbejder på et gammelt, kommunal stadion, der ikke er blevet nævneværdigt opdateret i 50 år. Hvis kommunen smækker kassen, så har vi ikke et stadion at spille på,« siger Lars Cramer-Larsen.

Hvis alt svigter, vil klubben alternativt skulle leje sig ind på et andet godkendt Superligastadion.

Men det er ikke en ideel løsning, lyder det fra klubformanden.

»Vi driver et selskab med partnere, sponsorer og netværkssamarbejder, som vi har aftaler med. Det produkt, de har købt sig ind i, vil de ikke kunne få, hvis ikke vi spiller på Hvidovre Stadion,« siger Lars Cramer-Larsen.

Hvidovres borgmester mener, at Divisionsforeningens dyre stadionkrav er skabt for at holde de små klubber nede.

»Jeg synes, der er nogle af kravene, der er rimelige nok. Men der er meget af det, hvor de store klubber vil fordele tv-pengene internt og holde os andre nede. Det er ikke længere sporten, der afgør, om man rykker op eller ned. Det er mere det her med pengene,« siger Anders Wolf Andresen.

Hans kritik preller dog af på Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

»Jeg har ingen holdning til, om man holder mindre klubber nede. Det her med at spille professionel fodbold i 3F Superligaen er en mulighed, man får. Det er ikke noget man skal. Det er et valg, man træffer,« siger han til B.T.

Ifølge Claus Thomsen er der i omegnen af to millioner tilskuere om året til kampene i Superligaen.

Dét kombineret med en række fælles indtægter fra blandt andet medieaftaler vil komme Hvidovre Fodbold A/S økonomisk til gavn, forklarer han.

»Alle de muligheder eksisterer, fordi man har investeret i de faciliteter og rammer, der er omkring kampene, og fordi klubberne er enige om at ville levere et oplevelsesprodukt på et højt niveau. Superligaen er den uden sammenligning største tilbagevendende sportsbegivenhed i Danmark,« siger Claus Thomsen.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre besluttede på sit seneste møde at sende et forslag til en ny lokalplan for stadionområdet i høring i fire uger.

Fodboldklubbens formand Lars Cramer-Larsen sætter sin lid til, at man kan forhandle sig frem til en løsning.

»Vi har muligheden for at spille os i Superligaen og sætte Hvidovre på landkortet som sportsby. Men hvis alle døre er lukket, må vi tage det til efterretning. Vi er i gang med at forhandle med Hvidovre Kommune og har også et høringssvar på vej,« siger han.