Landets brandvæsener har haft travlt med at slukke brande i naturen hen over weekenden.

Alene lørdag var der på landsplan 24 udrykninger til naturbrande, hvilket vil sige en per time.

Det viser en opgørelse, som B.T. har fået fra Beredskabsstyrelsen.

»Vi har en situation, der er på vej til at blive ekstrem. Det er meget væsentligt, at man har en skærpet opmærksomhed, hvis man har et ønske om at bruge ild. Hvis der er den mindste form for tvivl om, hvorvidt det er en god idé på grund af de lokale forhold, så bør man lade være,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, til B.T.

Man skal helt tilbage til den tørkeramte sommer 2018 for at finde et lige så højt niveau af brande i naturen.

Også dengang nåede tørkeindekset helt op på 10, hvilket betyder, at vegetationen ikke kan blive mere tør.

»Antallet af naturbrande er mere end dobbelt så højt, som vi på en normal junidag ville være rykket ud til. Det er hastigt opadgående, og vi har helt entydigt ekstra travlt« siger Bjarne Nigaard.

Tabellen viser det samlede antal 112-udkald til naturbrande i perioden 1-11. juni i 2023 sammenlignet med de samme dage for et gennemsnit for de tre foregående år. Foto: Beredskabsstyrelsen Vis mere Tabellen viser det samlede antal 112-udkald til naturbrande i perioden 1-11. juni i 2023 sammenlignet med de samme dage for et gennemsnit for de tre foregående år. Foto: Beredskabsstyrelsen

Der er den seneste måned registreret i alt 388 naturbrande i Danmark.

Knap 70 procent af brandene er kategoriseret som 'mindre brande', mens knap 15 procent er sket i skov- og plantageområde.

Knap 11 procent er sket på hede, skråning eller i grøft, mens markbrande udgør fem procent.

»Er en brand kategoriseret som 'mindre', er det tegn på, at vi er kommet tidsnok til at begrænse den. Problemet lige nu er, at ilden spreder sig ekstremt, fordi vegetationen er meget tør,« siger Bjarne Nigaard.

»Hvis en brand er så stor, at borgerne ikke kan slukke med egen kraft, så skal vi ud til den. Uanset størrelsen på branden.«

Listen af områder i Danmark med afbrændingsforbud er da også begyndt at vokse under det tørre og varme sommervejr.

Tunø i Odder Kommune og hele Samsø Kommune bliver fra tirsdag morgen klokken 8 omfattet af afbrændingsforbud.

»I det omfang man lokalt har en risikovurdering, hvor man siger, at nu er det vigtigt for folks sikkerhed og tryghed, at vi tager toppen af brandfaren og regulerer på folks mulighed for at bruge ild, så bliver det selvfølgelig indført. Det er det sidste værktøj, som vi beredskaber tager op af kassen for at minimere brandfaren,« forklarer Bjarne Nigaard.

Hidtil har kun Bornholm haft afbrændingsforbud som følge af tørken. Der er i øvrigt afbrændingsforbud året rundt på Anholt.

Danske beredskaber opfordrer borgere til at passe på i varmen, hvor tørt og varmt vejr øger risiko for brand. Man bør følge en række forholdregler, som du kan læse mere om i faktaboksen nedenfor.