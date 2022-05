Onsdag er flere vågnet til en kæmpe overraskelse. Den omtalte spækhugger, der de sidste fire uger har ligget stille i Limfjorden, er svømmet væk.

Det oplyser vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, Ivar Høst, som dagligt holder øje med den, til B.T.

Han oplyser, at han tidligt onsdag morgen var i færd med at give en orientering om spækhuggeren. Men pludselig fik han en melding om, at den var svømmet mod øst.

Og lige nu ved man ikke, hvor den befinder sig.

»Det her giver ingen mening. Jeg har svært ved at forstå, hvad hulen der sker. Den har ikke spist i fire uger, og den er dehydreret. Og at den nu er gået fra passiv til aktiv, det er en kæmpe what-oplevelse.«

»Det er faktisk helt sindssygt. Det er udover alt, hvad der normalt er sædvanligt,« siger han.

Ivar Høst havde forventet, at spækhuggeren med al sandsynlighed ville lade livet inden for den nærmeste tid.

Særligt når man tænker på, at den ikke har spist, er dehydreret, er solskoldet – og senest har den fået flere blødende sår, efter måger var begyndte at hakke i den.

Derfor var hans første tanke også, at spækhuggeren måske var afgået ved døden og derefter sunket. Men den er ikke at finde på stedet.

»Den kunne jo bare have svømmet sin vej for længst. At den gør det nu, det er så underligt.«

Netop fordi, spækhuggeren er svær at blive klog på, tør Ivar Høst heller ikke komme med et bud på, hvor den er.

»Den bliver jo ved med at overraske. Mit gæt – og det er et gæt – er, at den ligger et andet sted og driver. Men jeg ved det simpelthen ikke.«

Ivar Høst og Naturstyrelsen arbejder nu på at få lokaliseret spækhuggeren.

»Jeg vil gerne opfordre folk til at holde øje og henvende sig, så vi kan finde ud af, hvor pokker den er blevet af.«

Spækhuggeren har befundet sig i Limfjorden i mere end en måned. Da spækhuggeren første gang blev observeret på lavt vand ved Hals, blev dyret trukket fri.

Herefter svømmede spækhuggeren ind til grønlandshavnen i Aalborg. Men dagen efter svømmede den tilbage til det samme område, hvor dyret har været.

Indtil nu i hvert fald.