Styrelsen for Patientsikkerhed har ved en fejl sendt en liste med 8.000 personnumre til 123 personer. Det er sket via e-boks.

»Der er tale om en dybt beklagelig og menneskelig fejl, som vi ser med stor alvor på,« siger Birgitte Drewes, vicedirektør i styrelsen, der selv oplyser om fejltagelsen.

Listen indeholder 'kun' de 8.000 personers personnumre – og ikke navne, adresser eller andre oplysninger om de pågældende.

De personer, som har fået delt deres CPR-numre med andre, vil alle modtage en besked i deres e-boks om sikkerhedsbruddet.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser i en pressemeddelelse, at det hurtigt blev opdaget, at CPR-numrene var blevet sendt ud til de 123 personer, men at det alligevel ikke var muligt at hindre det.

Sikkerhedsbruddet blev efterfølgende øjeblikkeligt anmeldt til Datatilsynet.

»Vi prioriterer datasikkerheden meget højt og er allerede i gang med at sikre, at tilsvarende fejl ikke kan gentage sig,« siger Birgitte Drewes fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

»Vi beklager meget over for alle de berørte, som vil blive underrettet direkte.«

Den menneskelige fejl blev hurtigt opdaget og anmeldt til Datatilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed har stor opmærksomhed på, at borgernes personoplysninger bliver behandlet forsvarligt. Den menneskelige fejl blev derfor også opdaget hurtigt, men det var desværre ikke muligt at forhindre udsendelsen til 123 personers e-Boks.



Sikkerhedsbruddet blev anmeldt til Datatilsynet med det samme. Styrelsen arbejder dertil løbende med at have sikre procedurer for datasikkerhed i det daglige arbejde.