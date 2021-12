21. december er årets korteste dag, men frygt ej!

Lyset vender nemlig tilbage i januar, når Aalborg Kongress & Kulturcenter (AKKC) og Aalborg Karneval i et lysende samarbejde inviterer aalborgenserne til 'Lys i Mørket' fra 9.-30. januar i Kildeparken.

Arrangementer blev afholdt første gang i 2020 for at lave lys i en ellers mørk tid.

»Allerede da ideen til 'Lys i Mørket' opstod sidste efterår, var det med tanke på at videreudvikle konceptet og gøre det til en årlig tilbagevendende begivenhed i Kildeparken,« forklarer Sjaja Haddadi, sekretariatsleder Aalborg Karneval og fortsætter:

»Lysfestivalen blev enormt godt modtaget af byens borgere, og det har kun gjort vores ambitioner for samarbejdet større, at opleve gæsternes varme modtagelse.«

Corona gør, at man har valgt at udskyde 'Lys i Mørket' til januar 2022, selv om det ellers var planlagt til december 2021.

Til januar 2022 vil aalborgenserne derfor kunne opleve Kildeparken klædt i alverdens lys og farver.

Det er noget, som også glæder Søren Kabbel Dalgaard, teknisk chef i AKKC.

»Vi er så glade for, at vi sammen med Aalborg Karneval fortsat kan give borgerne en oplevelse i vintermørket. Særligt nu når vi desværre ikke må afholde vores øvrige planlagte arrangementer,« forklarer han.

Generelt har Aalborg Kongress & Kulturcenter og Aalborg Karnevel haft en række gode samarbejder – og B.T. Aalborg var også afsted til deres Horror House.

»Vi er taknemmelige for vores gode samarbejde med karnevalet, da vi gang på gang spiller hinanden stærkere, hvad end det gælder Sommer i Kilden, Horror Night eller Lys i Mørket. Selvom vi er to vidt forskellige organisationer, så er vi virkelig et godt makkerpar, der får spændende ting til at lykkes,« fortæller Søren Kabbel Dalgaard.