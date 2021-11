Det er ikke alle, der er lige vild med tanken om en kold, hvid jul. Derfor er masser af danskere i årevis draget sydpå, når julen stod for døren.

I år er ingen undtagelse, men noget er alligevel forandret. Coronapandemien har nemlig ændret gevaldigt på, hvilke rejsedestinationer, der er de mest populære over jul og nytår. Det skriver momondo i en pressemeddelelse.

Når danskerne skal beslutte, hvor juleferien skal tilbringes, ligger Bangkok, London og Dubai som regel i top. I år er flysøgningerne på disse destinationer dog faldet med henholdsvis 45, 43 og 5 procent, når man sammenligner med tallene fra 2019. Ifølge rejsesøgemaskines danske talsperson, Per Christiansen, er der en klar grund til de markante ændringer.

»Corona er helt sikkert stadig i danskernes bevidsthed, når der skal søges efter juleferie. Det tyder på, at danskerne kigger mod alternative destinationer, der er tættere på Danmark, men hvor man også kan nyde sol og varme, som vi ved, at mange danskere efterspørger her i den kolde og mørke tid,« fortæller han.

Momondo er en global rejsesøgemaskine. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Momondo er en global rejsesøgemaskine. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Blandt andet er interessen for øerne ud fra Afrikas vestkyst øget. Søgninger på fly til Tenerife er steget med 49 procent, mens tallene for Kap Verde er vokset med 44 procent.

Men også indenrigsrejser har fået et boom. Sammenlignet med tallene fra 2019 er søgningerne i år på fly til Aalborg over julen steget med 80 procent – og til hovedstaden er det 65 procent. Tal, der kommer bag på Per Christiansen.

»Det er overraskende, at flysøgninger til Aalborg og København i juledagene er steget så meget. Men det er en rigtig arbejdsgiverjul i år, hvor helligdagene ligger i weekenden, og derfor forsøger nogle måske at spare transporttid væk, så de får mest muligt tid sammen med familien,« fortæller Per Christiansen.

Tallene er baseret på de flysøgninger, der er foretaget på momondo i perioden fra 1. september til 17. november fra samtlige danske lufthavne i perioden fra 22. december til 2. januar 2022. Disse tal er så blevet sammenlignet med den samme periode i 2019.