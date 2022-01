I dagens coronatal har SSI offentliggjort en ny ændring i deres samlet antal indlæggelser.

Det fremgår af SSI's coronaoversigt.

Det er første gang siden SSI's coronaoversigt, at man kan se disse tal.

Tallene viser nemlig, at 136 personer ud af de samlede 754, som er indlagt, er indlagt på psykiatriske afdelinger.

Her er de nye tal Foto: Skærmbillede fra SSI Vis mere Her er de nye tal Foto: Skærmbillede fra SSI

Det er nemlig ikke kun personer, som er indlagt på hospitalerne, som indtil videre har talt med i statistikken, det er også indlæggelser på psykiatriske afdelinger.

Og det glæder regionsrådsmedlem Thomas Rohden (RV), at der kommer et bedre overblik i tallene.

»Det er godt for vores overblik at skelne mellem tingene og det er godt, at det bliver nuanceret. For der nemlig stor forskel på om man er indlagt på en kræftafdeling med corona, eller om man er indlagt på en psykiatrisk afdeling med corona.«

»Det har været et problem, at man havde lagt tallene sammen, for det er lidt misvisende. Det er selvfølgelig dybt problematisk, at man er indlagt på en psykiatrisk afdeling med covid-19, men der er dog en sundhedsmæssig forskel på det også for eksempel at være indlagt på en kræftafdeling med corona.«

Ud af de samlede 754 er 73 liggende på intensiv afdeling og 46 personer er i respirator.

Dagens relative høje smittetal på 22.396 tilfælde -–kombineret med antallet af indlagte med coronavirus – er et tegn på, at der ikke bør åbnes yderligere op for samfundet, og at der ikke lempes på de nuværende restriktioner. Det mener Åse Bengård Andersen, som er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet ifølge Ritzau.

»Det er for tidligt at åbne op for samfundet igen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ventede til, at der i flere dage havde været faldende smittetal og færre indlagte, før samfundet blev genåbnet. Når personer i sundhedsvæsnet bliver smittet, gør det meget almindelig drift vanskelig, da der ikke er så mange muligheder for hjemmearbejde på et hospital.«

»Derfor har vi været presset på personale, og samtidig har vi haft mange indlagte, som kræver mere behandling end andre patienter. Det er både på min afdeling og på andre afdelinger i Region Hovedstaden, at man er ramt,« siger hun.