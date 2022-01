Det var rollen, som agent 007, der blev Daniels Craigs store gennembrud.

Men allerede efter den første film spurgte den britiske skuespiller sin chef, om han kunne dræbe James Bond til sidst.

I alt nåede Daniel Craig at spille James Bond i hele fem film, hvor af den sidste blev ‘No Time To Die’, der havde premiere i 2021.

Men modsat filmens titel, så blev det faktisk tid til at dø, for den kendte agent 007 valgte at lade sig dræbe til slut i filmen for at undgå at inficere sin kone og datter med en dødelig virus.

Daniel Craig ses her med hertuginde Kate ved premieren på 'No Time to Die'. Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Daniel Craig ses her med hertuginde Kate ved premieren på 'No Time to Die'. Foto: CHRIS JACKSON

Men at agent 007 overhovedet fik lov til at overleve i så mange film i skikkelse af David Craig kan komme som en overraskelse.

For Craig var tilsyneladende slet ikke forberedt på, at han skulle spille James Bond så længe.

Efter han i 2006 havde været til premiere på sin første Bond-film 'Casino Royale' i Berlin, havde han spurgt sin chef, Barbara Broccoli, hvor mange film, han skulle medvirke i.

»Hun sagde 'sådan fire'. Og jeg var sådan lidt 'åh, er det rigtig? Det var mange',« fortæller Daniel Craig i podcasten Awards Chatter.

Daniel Craig ved premieren på sin første 'James Bond'-film 'Casino Royal'. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Daniel Craig ved premieren på sin første 'James Bond'-film 'Casino Royal'. Foto: DIEGO AZUBEL

Men så fik Daniel Craig en idé:

»Jeg sagde: 'Ok, hvis jeg laver fire, kan jeg så få ham dræbt til sidst?' Hun tøvede og så sagde hun: 'ja'.«

Derved vidste Daniel Craig altså i 15 år, at James Bond ville ende med at dø.

Hvordan den kendte agent skulle dø, var dog en anderledes svær affære.

Rege-Jean Page er blevet meget eftertragtet efter sin rolle i Bridgerton's og nævnes som en mulig kommende James Bond. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Rege-Jean Page er blevet meget eftertragtet efter sin rolle i Bridgerton's og nævnes som en mulig kommende James Bond. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Først havde Daniel Craig en idé, men den virkede ikke rigtig, og så tog nogle andre over.

For James Bonds død skulle være på den helt rigtige måde.

»Det var en virkelig, virkelig svær historie at finde på, men jeg vidste, at hvis vi fandt den rigtige, så ville det være den ultimative ofring – men den ultimative ofring i en god sags tjeneste,« lyder det fra skuespilleren.

Selvom James Bond døde i 'No Time To Die', så betyder det dog ikke et endegyldigt farvel til Agent 007.

Lashana Lynch (tv) er også i spil som den næste James Bond, mener nogle. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Lashana Lynch (tv) er også i spil som den næste James Bond, mener nogle. Foto: TOLGA AKMEN

Producerne bag James Bond vil skabe en ny Agent 007, og nogle har gættet på, at den nye agent vil blive en kvinde, mens andre har gættet på, at 007 fortsat vil være en mand.

Blandt favoritterne til at overtage rollen nævnes blandt andet Regé-Jean Page, der er kendt som hertugen af Hastings i Brigerton’s, Henry Golding fra Crazy Rich Asians som Lashana Lynch, der spiller med i ‘No Time To Die’.

Barbara Broccoli har dog tidligere udtalt til The Hollywood Reporter, at hun tror, at den næste Agent 007 ligesom de forrige vil være en mand, da hun ikke mener, at kvinder blot skal overtage mænds roller, men at kvinder bør få deres egne roller, der er skrevet til dem.