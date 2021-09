»Den sidste koncert på vores søsterscene Atlas er afholdt. De seneste uger har vi pakket spillestedet ned, og i næste uge afleverer vi nøglerne til Aarhus Kommune.«

Sådan skriver spillestedet VoxHall på Facebook fredag, hvor der udtrykkes klar skuffelse over, at Atlas nu må dreje nøglen om.

Atlas åbnede første gang dørene for publikum i august 2010 og har siden haft flere end 140.000 publikummer.

Men nu er det altså slut med rock, jazz og folk på Atlas.

»Glade minder og stolthed til trods er det naturligvis ikke uden vemod, at vi afleverer nøglerne til spillestedet. Vemodet bliver ikke mindre af, at Fonden VoxHall i sidste uge måtte meddele tre fastansatte medarbejdere, at de desværre må fratræde på baggrund af lukningen,« skriver de også på Facebook.

Beslutningen om at lukke Atals er truffet i Aarhus Kommunes byråd. Atlas og naboen VoxHall har tidligere været drevet som ét regionalt spillested.

Men Atlas stod ikke på listen, da Statens Kunstfond i 2020 offentliggjorde navnene på landets regionale spillesteder i perioden 2021-24. Derfor mistede de en del af deres økonomiske grundlag.

Aarhus Kommune har siden ønsket at videreføre spillestedet i en anden form, og det blev til fire ansøgere, der ønskede at overtage.

Det Turkise Telt, som aarhusianere kender fra Aarhus Festuge, hvor man kan ryge vandpibe i det beuin-agtigte telt i Musikhusparken, overtager derfor nøglerne til spillestedet fremover.

Og dermed blev det ikke Atlas, der kunne fortsætte med at holde koncerter, som de ellers havde ønsket det i et fornyet samarbejde med Aarhus-spillestedet TAPE.

»Driften af Atlas har aldrig været hverken nem eller problemfri, men vi har fra dag 1 gået på med krum hals for at give både samarbejdspartnere og publikum en god oplevelse hver gang,« skriver VoxHall på Facebook, hvor de takker både kunstnere og medarbejdere, der har drevet stedet i mere end ti år.