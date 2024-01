I 2023 indkøbte flere personer diabetesmedicinen Ozempic for hundretusindvis af kroner på regionernes regning.

Beløbene er så høje, at regionerne mistænker, der er tale om svindel, fordi Ozempic, der også bruges til vægttab, kan videresælges ulovligt.

Og hvis der er tale om svindel, så skal det stoppes. Det siger sundhedsminister Sophie Løhde, der vil se på nye initiativer.

»Det er totalt uacceptabelt, hvis læger udskriver meget store mængder receptpligtig medicin til enkelte patienter og dermed mere eller mindre indirekte medvirker til ulovligt videresalg. Det skal stoppes.«

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan 62 danskere i 2023 fik udbetalt tilskud på over 100.000 kroner til Ozempic.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard udtaler, at han ikke er i tvivl om, at det er med henblik på svindel, når enkelte borgere indløser recepter på så store mængder.

»De køber det på regionernes regning – det vil sige skatteborgernes regning – og så kan de sælge det videre med høj fortjeneste. Det er stærkt beklageligt,« siger han.

Systemet er sådan indrettet, at når du som patient har betalt de første 4.575 kroner for receptpligtig medicin, så bliver resten af den medicin du køber i løbet af et år betalt gennem tilskud fra regionerne.

Dermed kan enkelte patienter få betalt meget store mængder Ozempic, og B.T. kunne torsdag beskrive, hvordan en borger i Region Hovedstaden på ti måneder fik udbetalt 426.869 kroner i tilskud svarende til 29 års forbrug af Ozempic.

Regionerne skriver i et notat, at de gerne vil have bedre muligheder for at tilgå recepterne med henblik på at sætte en stopper for mulig svindel.

»Da regionerne betaler omkostningerne ved medicintilskud og dermed er ansvarlige for at monitorere lægemiddelforbruget, ønsker vi, der udfører dette arbejde, uden forsinkelse at kunne gøre opmærksom på og gribe ind overfor svindel med tilskudsmidler og videresalg af receptpligtig medicin,« fremgår det af notatet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Jes Søgaard mener også, at regionerne bør have bedre mulighed for at følge op på ordinationer, der stikker ud.

Og det er Sophie Løhde klar til at se på, siger hun til B.T.

»Det er vigtigt, at regionerne har et indblik i lægernes medicinudskrivning, så de kan gribe ind, hvis der er noget, som ser underligt ud. Og vi giver dem nu endnu bedre muligheder for at følge med i, hvad lægerne udskriver af medicin. Vi har nemlig sat penge af til at styrke et af de centrale, digitale overvågningsværktøjer, som regionerne kan bruge,« forklarer hun.

Ministeren understreger, at det ikke må kunne ske, at der bliver svindlet med receptpligtig medicin på den måde, som regionerne mistænker er tilfældet med Ozempic.

»Det er skatteborgernes penge, der sjofles med, og patientsikkerheden kan blive sat over styr. Derfor har også bedt mit ministerium om at se på, hvordan vi skal sætte en effektiv stopper for svindel med og videresalg af dyr tilskudsmedicin.«