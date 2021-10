Mange ting ændrer sig, når man fylder 18 år.

Man må køre bil, stemme og købe hård spiritus – og så må man oprette en profil på datingappen Tinder.

Og særligt sidstnævnte har stået højt på Sofie Solsikkes ønskeliste.

Men da hun 17. oktober endelig blev gammel nok, ventede der noget af en anti-klimatisk overraskelse.

»Beklager, men du skal være 18 år eller derover for at bruge Tinder. Selvom du ikke kan deltage i festen i dag, vil vi meget gerne se dig igen om 0 dage,« var meddelelsen fra Tinder.

En besked, der lagde låg på forventningsglæden.

Har du en bruger på Tinder?

»Hvis de ikke snart lukker mig ind, så kunne jeg godt finde på at få et nyt telefonnummer, bare så jeg kan 'tilmelde mig på ny',« siger Sofie Solsikke og fortsætter:

»Det lyder måske desperat, men når man er ung og single, er det at være på Tinder altså en stor ting.«

Årsagen til udelukkelsen skal findes i, at hun – inden hun fyldte de påkrævede 18 år – forsøgte at oprette en bruger.

»Jeg nåede kun at være derinde et par timer, så havde de smidt mig ud. Og så kom nedtællingen frem,« siger hun og fortsætter:

»Men nu er jeg jo fyldt 18 år, og jeg kan stadig ikke komme ind.«

Her er beskeden, der rammer Sofie Solsikke, når hun forsøger at oprette en bruger på Tinder. Foto: Privatfoto Vis mere Her er beskeden, der rammer Sofie Solsikke, når hun forsøger at oprette en bruger på Tinder. Foto: Privatfoto

Sofie Solsikke har forsøgt sig på andre datingsites. Her er det ikke lykkedes hende at finde kærligheden.

Men det problem er hun overbevist om, at Tinder kan hjælpe hende med.

»Jeg leder efter noget seriøst – måske en kæreste – og da udvalget ser ud til at være større på Tinder, så tænker jeg, at mine chancer er bedre derinde.«

Derfor har hun nu henvendt sig til Tinders support i håbet om, at hun kan få lov at oprette sig på datingtjenesten. Det er endnu ikke lykkedes.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Tinder. I deres vilkår står der, at man skal være fyldt 18 år for at oprette en profil.