Roser er røde, sommeren er forbi …

60 procent af unge danskere mellem 18 og 30 år har haft sex i det fri.

Det viser data på de unge danske brugere af datingappen Smitten, der kom til Danmark i september.

Og spørgsmål af den kaliber er præcis, hvad du som bruger kan forvente at skulle svare på i jagten på kærligheden.

19,8 procent har haft BDSM sex

9,3 procent tror ikke på klimaforandringer

22 procent er bange for spøgelser

14,4 procent kan ikke lide at få gaver

23,4 procent tror på horoskoper

46,3 procent tror på liv efter døden

57,8 procent har taget et nøgenbillede

60 procent har haft sex i offentligheden

72,9 procent har haft en seksuel fantasi Smittens undersøgelse af de 18 til 30-årige danskere bygger på data fra 450 personer i landet.

Appen Smitten kombinerer nemlig dating og underholdning i et forsøg på at fange de unge.

»Vi mener, at online dating er blevet mere en jagt efter matches frem for at starte meningsfulde samtaler. Men vi ved også, at det kan være grænseoverskridende for mange unge at starte samtalen,« siger medstifter af Smitten, David Simonarson i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor vil vi hjælpe folk med at skabe en datingoplevelse, hvor de virkelig lærer hinanden at kende, har det sjovt og forhåbentligt oplever en stærk gensidig tiltrækning.«

I appen, der henvender sig til 'generation Z', kaldes en gensidig interesse for 'sparks'. Og når dette er opnået, kan man begynde at lære hinanden at kende.

En af metoderne til det er de mange spilelementer, der fungerer som 'samtalestarter'. Og her er spørgsmålsspillet 'Guessary' iblandt.

Er der ingen kontakt efter syv dage, bliver matchet slettet. Noget, der ifølge Smitten selv er et forsøg på at mindske fænomenet 'ghosting'.

Appen Smitten kommer oprindelig fra Island. Her har næsten ti procent af befolkningen siden lanceringen i 2020 downloadet appen.

