'En pakke Panodiler og et stik i overarmen, tak'.

Den sætning lyder måske en smule underlig, men ikke desto mindre, så bliver det faktisk en ganske normal sætning, som man vil kunne høre flere steder.

Fra torsdag kan odenseanere og resten af beboerne i Region Syddanmark nemlig i udvalgte apoteker få en vaccine mod coronavirus. Og så endda helt uden tidsbestilling.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

»Der er virkelig fart på vaccinationsindsatsen i hele regionen, og nu udvider vi med endnu flere muligheder for at blive vaccineret,« siger koncerndirektør i regionen Kurt Espersen og fortsætter:

»Aftalen med apotekerne skal gøre det både hurtigere og nemmere at blive vaccineret tæt på, hvor man bor, og den skal være med til at sikre, at vi kan løfte den store vaccinationsopgave, vi står over for.«

Muligheden for at blive vaccineret på et apotek lægges oven i de allerede eksisterende muligheder for at få et prik i overarmen i de otte vaccinationscentre i regionen, i de mindre pop-up-vaccinationssteder, i de mobile enheder, hos mere end 250 praktiserende læger og hos Carelinks fire vaccinationssteder.

I Odense kan man blive vaccineret i Apoteket Ørnen, Odense Dalum, Odense Sct. Hans apotek, Bolbro apotek og Odense Bellinge apotek. Klik her for at se alle 58 apoteker i Region Syddanmark, der tilbyder en vaccine fra torsdag 16. december.