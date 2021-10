Nu kan du snart blive kviktestet igen i Aalborg.

Siden 9. oktober har det kun været muligt at få en pcr-test i Nordjylland, men med en stigende coronasmitte in mente ser det ud til, at vi igen skal til at have en vatpind i næsen og dermed få en kviktest. Private leverandører får 14 dage til at etablere kvikteststeder, og i København er de allerede i gang.

Omfanget er dog ikke til at sige noget om endnu, forklarer Alice Klitholm Duch, pressechef ved Falck.

»Vi kommer til at justere kapaciteten på vores teststeder løbende afhængigt af efterspørgslen for tests i de enkelte kommuner,« forklarer hun og fortsætter:

»Siden vi lukkede vores teststeder ned, har vi haft en standby aftale med regionerne, så vi relativt hurtigt kan genetablere og bemande vores teststedet. Om det bliver på præcis samme lokationer som tidligere, er vi ved at finde ud af sammen med myndighederne.«

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Førhen var der blandt andet et kviktestcenter på Gammeltorv i Aalborg, men tiden må vise, om det er her, du skal forbi til en kviktest nu.

Selvom mange podere har fundet andre job, garanterer Falck alligevel, at det nok skal kunne lade sig gøre at få kviktestcentrene op at køre igen.

»En ting er sikkert, vores dygtige podere skal nok stå klar til at teste danskerne inden to uger,« lyder det fra Alice Klitholm Duch

Falck vil tilbyde kviktests i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. Der vil løbende komme information på Falcks hjemmeside om, hvor der igen kommer kviktest, og derudover opskalerer man også muligheden for pcr-test.