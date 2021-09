Når lille Caroline har fødselsdag, tropper hun op med slikdekoreret kagemand til venner og pædagoger i børnehaven.

Når Silas har fødselsdag, kommer han 'kun' med figenstænger.

Kan du se problemet?

Det kan de i Lolland Kommune.

Her har forældrebestyrelsen på dagtilbudsområdet i Nakskov besluttet at indføre et forbud mod, at børn kan uddele slik, kage – ja, faktisk noget som helst – på deres fødselsdag.

Ifølge forældrebestyrelsen har det taget overhånd, og det er med til at skabe en ulighed blandt børnene, når nogle børn har ressourcer til at medbringe hjemmebagte eller dyrt indkøbte kager, imens andre kun har råd til æbler eller ostehaps.

Ifølge lokalavisen Folketidende, som tidligere har berørt historien, har forældrebestyrelsen blandt andet set eksempler på fødselsdagsbørn, der er kommet anstigende med »kager med mus i fondant« og »vandmeloner skåret ud som frøer«.

Men det er altså slut nu.

Anja Olsson mener ikke, at hverken børn eller forældre er blevet hørt, efter kommunen i Nakskov har lavet et forbud mod uddeling i forbindelse med fødselsdage på en række daginstitutioner.

Ifølge Anja Olsson, der er mor til Laust på fem år, som går i en af de berørte børnehaver, er forbuddet 'ren kagemand'.

Ud over at være mor er hun uddannet pædagog, og hun mener ikke, at det er til børnenes bedste, at de ikke får lov til at nyde den glæde, der er forbundet med at dele noget ud til vennerne.

»Jeg synes, der bliver lagt en afgørelse ned over børnene, som de ikke fortjener. Børn glæder sig jo året rundt til deres fødselsdag, og det med at dele ud og give til vennerne, er jo en del af den pakke,« siger hun og fortsætter:

»Vi voksne deler jo også ud til venner og kolleger på arbejdet. Det er en tradition blandt danskerne. Det er noget, vi samles om. Det er med til at definere hygge. Og så er det ligegyldigt, om det er en skål æbler eller pærer, man kommer med,« siger Anja Olsson til B.T.

Forbuddet, som blev vedtaget allerede 8. juni, gælder dagplejen i Nakskov samt de fem institutioner Mælkebøtten, Gaia, Trekløveren, Riddersborg og Skovgårdsvej, hvor Anja Olssons søn går.

Forældrebestyrelsen på dagtilbudsområdet i Nakskov er et centralt organ i kommunen, imens de enkelte daginstitutioner har deres eget forældreråd.

Ifølge Anja Olsson, som selv sidder i forældrerådet i sønnens daginstitution, er forældrebestyrelsens beslutning om at forbyde uddeling truffet hen over hovederne på de respektive forældreråd.

Samtidig har hun svært ved at finde bestyrelsens reelle begrundelse for forbuddet.

»Der er ikke noget referat fra det møde, så man kan ikke se, hvad der er blevet diskuteret. Der er ingen begrundelser, og de har bare vedtaget noget, som er så enerverende. Jeg synes, at man som minimum burde have evalueret noget bredere og fundet ud af, hvad der virker på de enkelte institutioner, før man traf et fælles forbud,« siger Anja Olsson.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mette Sørup McCombie, der er områdeleder for Dagtilbudsområde Nakskov. Hun ønsker ikke at stille op til et interview, men svarer følgende i en mail:

»Det er en beslutning, der er truffet i forældrebestyrelsen, som jeg naturligvis bakker op om.«