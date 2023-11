Det er endegyldigt slut med rødt kød på de københavnske skoler og i daginstitutioner.

Sådan har et flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttet.

Det skriver DR.

Rødt kød defineres i denne forbindelse som okse-, kalve- og lammekød, og tiltaget er blevet stemt igennem af et hensyn til klimaet.

SFs Rasmus Steenberger fremhæver, at det kun er kød med det største negative aftryk, der forbydes.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at ændre vaner og lave de reduktioner, der er mulige og praktiske,« siger han ifølge DR:

»Her har vi ramt en god balance for, at der fortsat er mulighed for at få kød i måltiderne.«

Beslutningen kommer, efter at forslaget for få uger siden var på dagsordenen i børne- og ungdomsudvalget.

I den forbindelse kunne B.T. fortælle, at politikerne ved samme lejlighed kunne nyde en sandwich med – rødt kød.

Der blev således serveret roastbeef.

»Jeg synes, det er dobbeltmoralsk,« sagde Venstres Heidi Wang dengang:

»Jeg synes ikke, vi kan forbyde servering af rødt kød på skoler og institutioner, når kommunen ikke har forbudt det i den interne forplejning.«

På grund af modstand fra Venstre skulle forslaget videre til Borgerrepræsentationen, hvor det altså nu er blevet helt og aldeles vedtaget.