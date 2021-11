Buschauffører og kassemedarbejdere slipper for at bruge mundbind, hvis de i stedet viser et gyldigt coronapas.

Sådan lyder meldingen fra både Erhversminsteriet og Transportministeriet, der fortæller, at Folketingets Epidemiudvalg bakker op om beslutningen.

Dermed er bønnerne fra detailhandlen og den offentlige transportsektor blevet hørt. Fra mandag er der altså udelukkende kunderne og passagererne, der skal bære et mundbind.

Og glæden over lørdagens udmelding var til at få øje på hos Salling, hvor en bestemt følelse var dominerende, da nyheden ramte.

»De ansatte var lettede. Det er en rigtig god nyhed for vores medarbejdere,« siger Anja Kibsgaard Christensen, der er salgs- og driftsdirektør for Sallings stormagasiner i både Aalborg og Aarhus.

Hun fortæller, at stormagasinet i disse dage har mange folk på arbejde på grund af black friday. Og mundbindet har været et af de helt store samtaleemner.

Ligesom i andre detailbutikker har Salling-direktøren også hørt sine medarbejdere udtrykke, at mundbindet giver irriteret hud og generelt er hårdt at have på en hel dag. Men det har også en anden konsekvens, som kan påvirke de handlende.

»Det kan være svært at kommunikere med kunderne, og vise det helt store smil, når man har mundbind på. Det er problematisk, når man lever af at levere den gode personlige service,« forklarer Anja Kibsgaard Christensen.

Hun tror helt klart, at lørdagens beslutning er hjulpet godt på vej af de mange, som i medierne henover de seneste dage har sat fokus på trivslen hos de butiksansatte.

»Det har haft en effekt. Og det betyder altså bare meget for den enkelte medarbejders trivsel at slippe for mundbindet. Det kan vi mærke.«

De medarbejdere, der fra mandag fravælger mundbindet, skal nu i stedet fremvise et gyldigt coronapas. Hvordan Salling konkret kommer til at tjekke de ansatte, ved direktøren endnu ikke.

»Lige nu er vi ved at finde den optimale løsning, så vi kan leve op til alle retningslinjerne fra mandag morgen. Vi er ikke helt final på de interne retningslinjer endnu. Vi er ved at få det beskrevet,« siger hun, og fortæller samtidig, at de ansatte får informationen om dette, før den kommer ud i medierne.

Ordningen med coronapas i stedet for mundbind og visir gælder for alle ansatte i detailhandlen samt alle ansatte i den kollektive trafik.