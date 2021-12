»Det er pisse irriterende, at tingene bare forsvinder, uden de bliver betalt for.«

Bjarke Skau, der er slagtermester i Kvickly Vestbyen, er – for at sige det mildt – rigtig træt for tiden.

Ukendte gerningsmænd har nemlig været på spil i supermarkedet, hvor de lange fingre har været en tur i slagterens kølebokse.

Over for B.T. siger Bjarke Skau, at der siden forrige weekend er blevet stjålet mere end ti stykker kød, der hver har en pris på op mod 400 kroner.

»Det betyder jo, at vi skal tjene en del for at indhente det tabte. Vi kan bare se, at kødet forsvinder, men der er ingen penge i vores it-system.«

»Vi oplever, at det faktisk også er noget kød, som folk gerne vil have. Så at det bliver stjålet, er sindssygt frustrerende.«

På grund af tyverierne har slagteriet valgt at investere i en såkaldt værdisikringsboks, der gør, at det kun er personalet, som kan åbne lågerne. Boksen blev sat op fredag.

Og selvom boksen har virket – Bjarke Skau kan i hvert fald konstatere, at der ikke er blevet stjålet noget i den netop overstået weekend – har boksen kostet slagteriet 2.000 kroner.

Bjarke Skau har også gjort opmærksom på, at boksene er låst. Foto: Kvickly Vestbyen Vis mere Bjarke Skau har også gjort opmærksom på, at boksene er låst. Foto: Kvickly Vestbyen

»Det er jo ikke så fedt. Det var i hvert fald ikke det, vi håbede, vi skulle bruge penge på.«

Bjarke Skau siger, at kødet primært er australsk oksemørbad og en række stege. Kødvarianter, man kan få næsten alle steder. Netop derfor undrer tyverier ham også.

Han går dog ud fra, at kødet bliver stjålet for derefter at blive solgt videre på diverse fora.

Kvickly i Vestbyen skal nu have det fulde overblik over deres videoovervågning for at se, om gerningsmændene kan identificeres.

»Vi har ikke politianmeldt det endnu, men det er helt sikkert noget, vi kommer til,« afslutter Bjarne Skau.