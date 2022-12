Lyt til artiklen

De stigende priser og renternes himmelflugt rammer rigtig, rigtig mange danskere på pengepungen.

Tusinder rammes snart så hårdt, at pengene simpelthen ikke slår til.

Sådan lyder advarslen fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, som i en ny analyse når frem til, at tusinder af danske familier til næste år fra januar vil opleve, at udgifterne er større end indtægterne hver måned. Det skriver Finans.

Med andre ord: at de mister penge måned for måned for måned.

Ifølge Finans Danmarks analyse – som er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik – vil det gælde for 3,5 procent af de danske familier, som bor i ejerbolig.

Især én gruppe bliver hårdt ramt.

De omkring 120.000 familier, som både har en dyr opvarmningsform og et rentetilpasningslån. Den giftige cocktail af skyhøje energipriser og hastigt stigende renter rammer denne gruppe som en hammer og betyder ifølge Finans Danmark en månedlig merudgift på mellem 4.500 kroner og hele 9.000 kroner.

For 10.000 familier i denne gruppe får det glasset til at flyde over, lyder advarslen.

»Mange, der får en stor merregning, har luft i økonomien til at klare det, men der er en gruppe, hvor det ikke vil hænge sammen, selv om de spinker og sparer,« siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, til Finans.

Reelt kan endnu flere ende i økonomisk uføre, idet de økonomiske vismænd vurderer, at ledigheden i 2023 vil stige med 100.000.

Og den forventede stigning i arbejdsløsheden og dens påvirkning af de danske familiers økonomiske situation er ikke medregnet i Finans Danmarks analyse.

Der kan imidlertid også være en kærkommen livline på vej til de familier, som kæmper med en stigende rente på flekslånet – om end på en kedelig baggrund.

Den danske topøkonom Jens Søndergaard, der har brugt 17 år af sit liv på at studere verdensøkonomien og i dag er økonom i London-baserede Capital Group, der forvalter en formue på mere end 2.200 milliarder dollar, forventer nemlig, at rentestigningerne vil føre til en økonomisk recession og tvinge centralbankerne til at sænke renten igen allerede i i 2024.

Simpelthen for at få gang i verdensøkonomien igen.