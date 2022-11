Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske boligejere med flekslån har den seneste uge oplevet de største rentestigninger, siden flekslånene kom på markedet, og på under to år er den faste rente tidoblet fra 0,5 procent til 5,0 procent.

Men inden længe vil rentepilen ændre kurs og dykke kraftigt.

Det vurderer den danske topøkonom Jens Søndergaard, der har brugt 17 år af sit liv på at studere verdensøkonomien, har en fortid i Bank of England og i dag er økonom i London-baserede Capital Group, der forvalter en formue på mere end 2.200 milliarder dollar, skriver Børsen.

Centralbankerne har det seneste år banket renterne i vejret for at tøjle den løbske inflation, og både den amerikanske og europæiske centralbank ventes at sende renter yderligere i vejret i december.

Den amerikanske styringsrente lød for under et år siden på 0-0,25 procent. I november blev den hævet til 3,75-4,0 procent.

Men pessimisterne overser, at centralbankernes medicin mod inflationen rent faktisk vil virke, mener Jens Søndergaard.

Han forventer, at rentestigningerne vil ramme verdensøkonomien så hårdt, at væksten i verdensøkonomien går i stå, ja, vil gå i bakgear.

En verdensøkonomisk recession vil ifølge Jens Søndergaard komme som et chok for de finansielle markeder, og det vil få centralbankerne til at sænke renterne igen.

»Farten i økonomien bremser meget drastisk ned på grund af de voldsomme pengepolitiske stramninger, og det betyder, at renterne kan komme ned allerede i 2024. Jeg tror, at vi skal forberede os på negativ inflation i USA og en amerikansk styringsrente på én procent i slutningen af 2024,« siger Jens Søndergaard til Børsen.

Får topøkonomen ret, vil det smitte af på de danske boligrenter, som vil følge med ned.

Ser man på Nordea renteprognose, skal danske boligejere dog ikke forvente kraftigt faldende renter frem mod udgangen af 2024.

Nordea forventer, at den 30-årige faste realkreditrente vil ligge på fire-fem procent nytårsaften 2024, mens den helt korte, variable rente vil ligge lige omkring to procent uden rentetillæg.