18.000 medarbejdere i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning skal selv betale for at være med i den årlig DHL-stafet, der afholdes i disse dage.

Og det får konsekvenser for trivslen og tilfredsheden for de ansatte. Det vurderer Københavns Kommune i et effektiviseringsforslag.

Men det er Københavns Kommune selv, der har afskaffet det økonomiske bidrag til de ansatte. Det skriver TV 2 Lorry.

Og det er ikke ligefrem en beslutning, som de ansatte er begejstrede for. For nu skal de selv betale både tilmeldingsgebyr, telte og forplejning.

Det skal de ansatte selv betale For Københavns Kommune koster det årligt 830.000 kroner at tilmelde ansatte fra Børne- og ungdomsforvaltningen DHL-stafetten. Det skal de ansatte nu selv betale: 750 kroner per stafet- eller gåhold. (Inkl. DHL-madkasse)

20 kroner i administrationsgebyr per ordre

1060 kroner for telt inklusiv borde og bænke til otte personer

»Jeg bliver jo skuffet og vred over, at der ikke er plads til at gøre noget for os. Det er en mangeårig tradition, der forsvinder, og man føler sig ekskluderet som medarbejder, fordi Børne- og Ungdomsforvaltningen er de eneste, der sparer det væk,« siger Kim Larsen, der er lærer på Skolen på Islands Brygge, til TV 2 Lorry.

For Kim Larsen handler det i høj grad også om at styrke fællesskabet i et job, hvor der ifølge ham selv ikke er mange frynsegoder.

Årsagen til sparerunden er, at Københavns Kommune skal spare 155 millioner kroner i budgettet i 2021, og ved at afskaffe bidraget til DHL-stafetten for denne gruppe ansatte sparer kommunen 830.000 kroner. Jesper Christensen, der er børne- og ungdomsborgmester, siger om sparerunden:

»Jeg er helt enig i, at vi skal prioritere lærernes trivsel og sundhed, og jeg er tilhænger af sundhedsfremmende og sociale events som DHL-stafetten. Men vi er også nødt til at agere økonomisk ansvarligt, og igen i budgettet for 2021 var vi i Børne- og Ungdomsudvalget tvunget til at finde en række besparelser på kommunens ikke-lovpligtige tilbud, herunder altså på DHL-stafetten. Det vigtigste for mig har været at holde lærere og pædagoger fri af effektiviseringerne,« siger Jesper Christensen til TV 2 Lorry.