»Skovskidere – vi har hørt jer. Vi forstår, at trangen til en tur på tønden kan ramme meget pludseligt.«

Sådan indleder Natur & Miljø i Aarhus kommune et opslag, hvor de efterfølgende proklamerer, at de har opsat 14 toiletter på de mest populære ruter i Riis Skov.

»Du skal selv tage papir med, men så lover vi til gengæld, at udsigten er god! Vi appellerer naturligvis til, at alle skovens gæster viser hensyn til dem, der bruger de nye toiletter,« fortsætter kommunen i opslaget på Facebook.

Opslaget, der er lavet i anledning af 1. april, kommer på baggrund af de store udfordringer, kommunen har haft, med borgere, der skider i skoven – og efterlader sig brugt toiletpapir.

Og muligheden for at lave noget sjov med præcis den målgruppe, kunne kommunen ikke lade passere.

»Der har været en løbende debat med det her, og folk synes jo ikke, det er ret lækkert. Så vi har ad flere omgange forsøgt at gøre opmærksom på, at der sådan set er toiletfaciliteter, hvis man har behov for det,« siger Sune Bové, der er kommunikationschef i Aarhus Teknik og Miljø, og fortsætter:

»Derfor greb vi muligheden for at lave noget sjovt, og som folk har lyst til at dele med andre eller drille hinanden med. Skovskidning er en debat ved aarhusianerne, vi havde lyst til at blande os i. Så den var oplagt i år.«

Opslaget er dog ikke kun gak og løjer – kommunen vil faktisk gerne have, at borgerne får styr på toiletfaciliteterne i skovene.

»Det er ikke kun noget, vi gør for sjov og ballade. Vi bruger det til at skabe opmærksomhed omkring toiletfaciliteterne. Det er sådan set alvorligt nok, men 1. april giver os en mulighed for at gøre det med et glimt i øjet,« siger Sune Bové.

Han håber dog, at skovskaderne vil tage det til sig.

»Jeg håber, de forstår et hint og ser på, hvor de faktisk kan bruge et toilet.«

Kommunen er dog ikke sikker på, at der – helt alvorligt – skal stilles flere toiletter i området.

»Vi ser hele tiden på, hvilke muligheder, der er. Oftest handler det dog om at gøre folk opmærksomme på, at der faktisk er muligheder. Hvis man er rutineret løber og ved, man får det behov, så må man også være rutineret nok til at lægge sine rute efter toiletterne,« afslutter Sune Bové.

Aarhus Kommune har desuden lavet en serviceinfo, de kalder 'Vær ikke en skiderik – brug toiletter!'. Find Riis Skovs toiletfaciliteter her.